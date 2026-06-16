La iniciativa busca asegurar iluminación ante cortes de energía y fortalecer la formación técnica vinculada a las energías renovables.

La Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 «Ingeniero Rafael Cantón» dio un importante paso hacia la sustentabilidad con la instalación de un sistema solar fotovoltaico que permitirá contar con iluminación de respaldo ante eventuales cortes de energía eléctrica. El proyecto, impulsado por docentes y estudiantes de la institución, combina innovación tecnológica, conciencia ambiental y aprendizaje práctico.

En diálogo con Grassi.com (Estación Radio), la directora del establecimiento, Rosana Novillo, explicó que la iniciativa forma parte de un plan más amplio compuesto por tres etapas y orientado a incorporar energías renovables en la escuela. «El objetivo principal fue incorporar energías renovables y brindar una solución eficiente a una necesidad concreta que teníamos nosotros en nuestra institución», señaló.

La primera etapa contempla la instalación de paneles solares, baterías y un sistema de iluminación de emergencia que permitirá mantener sectores estratégicos iluminados durante cortes de suministro eléctrico. Según detalló la directora, la medida responde a una problemática recurrente que afecta especialmente al turno vespertino. «Actualmente en esta primera etapa estamos contando con una iluminación de respaldo para favorecer sobre todo las condiciones de seguridad cuando nos están pasando estos cortes», indicó.

La escuela cuenta con una matrícula superior al millar de alumnos y funciona en los tres turnos. En ese contexto, Novillo destacó la importancia de garantizar condiciones seguras para estudiantes, docentes y familias. «Somos 1.086 estudiantes y más de 200 docentes trabajando. Cuando se producen cortes de luz en el turno vespertino tenemos aproximadamente 600 personas dentro de la institución», explicó.

UN PROYECTO NACIDO EN LAS AULAS

La propuesta surgió a partir de trabajos presentados por estudiantes en instancias de evaluación de saberes durante los últimos años. Este año, el proyecto fue retomado y llevado a la práctica por alumnos de séptimo año junto al jefe de área, el ingeniero Alejo López Montero. «Fue una oportunidad de aprendizaje para los estudiantes, quienes participaron desde el diseño, la planificación y hoy están en la implementación de este proyecto vinculado a energías limpias y sustentables», destacó Novillo.

Para concretar la iniciativa, la institución contó con el apoyo de empresas locales y de la Asociación Cooperadora. La directora agradeció especialmente la colaboración del profesor Javier Peverelli y de la firma Energía Solar Brandsen, que gestionó la donación de paneles, baterías y cableado. «La cooperadora se hizo cargo de una parte importante del proyecto. Trabaja muchísimo y nos permite mantener una escuela enorme en condiciones de seguridad», valoró.

MÁS PROYECTOS VINCULADOS AL CUIDADO AMBIENTAL

La apuesta por la sustentabilidad no se limita a la energía solar. Actualmente, estudiantes de tercer año trabajan en una iniciativa destinada a reutilizar residuos plásticos generados dentro de la institución. «Tenemos una producción de más de mil botellas plásticas por día y estamos viendo cómo reutilizarlas. La idea es poder fabricar ladrillos de plástico», contó Novillo.

Con ese objetivo, un grupo de alumnos visitó una empresa de La Plata especializada en ese tipo de procesos para conocer la experiencia y analizar la posibilidad de replicarla a menor escala en la escuela.

FORMACIÓN TÉCNICA CON FUERTE VÍNCULO PRODUCTIVO

Durante la entrevista, la directora también destacó el perfil educativo de la institución y su estrecha relación con el sector productivo local. «La formación técnica específica nos garantiza poder insertarnos en el sector socioproductivo y también brinda herramientas para quienes desean continuar estudios superiores», afirmó.

Además, resaltó el acompañamiento de las empresas de Brandsen, que reciben cada año a los estudiantes para realizar prácticas profesionalizantes. «Tenemos más de 40 empresas oferentes que permiten a nuestros estudiantes poner en práctica todo lo aprendido en un ambiente real de trabajo», señaló.

Finalmente, Novillo remarcó el valor de la educación pública y el compromiso de toda la comunidad educativa para concretar proyectos de esta magnitud. «Queremos mostrar que desde la escuela pública se pueden hacer muchas cosas y que, con el esfuerzo de todos, podemos ir mejorando de a poquito», concluyó.

ESCUCHÁ LA NOTA

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp