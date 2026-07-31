Un vecino dialogó con este portal en las primeras horas del viernes y mostró el mal estado de las mismas.

Juan es un vecino del barrio Las Mandarinas, quien, ofuscado por el mal estado de su calle, decidió hablar con InfoBrandsen para dar a conocer la situación en Sáenz Peña y Diagonal Copérnico, a pocos metros del cementerio local.

Estas imágenes son de este viernes por la mañana, previo a las lluvias. Las mismas “están intransitables”. Según confirmó a este Medio, las máquinas pasaron por última vez en diciembre pasado.

Ante la consulta, Juan confirmó que dialogó con personal y funcionarios municipales, quienes le prometieron pronta solución hace casi dos meses “pero jamás vinieron”.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp