La ampliación de la oferta universitaria busca acompañar el crecimiento poblacional de San Vicente y el gran aumento de la demanda de Lotes en Domselaar..



El aumento de la oferta educativa refleja una nueva realidad en el distrito, impulsada por la llegada de familias y el desarrollo de barrios residenciales.

San Vicente suma nuevas oportunidades de formación con la incorporación de carreras universitarias orientadas al desarrollo productivo, en una iniciativa que busca acercar la educación superior a más vecinos y vecinas del distrito.

La medida responde a una realidad que viene consolidándose en los últimos años: el crecimiento sostenido de la población, impulsado principalmente por el desarrollo de nuevos barrios y urbanizaciones.

El crecimiento poblacional que vive San Vicente tiene una relación directa con el aumento del interés por lotes en Domselaar y por barrios cerrados ubicados en entornos más tranquilos y conectados con la naturaleza.

El crecimiento de barrios cerrados como Domselaar Chico y Estancias de Domselaar Chico producto del aumento de búsqueda de lotes en Domselaar, genera nuevas demandas vinculadas a la educación y la formación profesional.

En los últimos años, desarrollos como Domselaar Chico y Estancias de Domselaar Chico acompañaron ese proceso de expansión residencial que hoy también impulsa nuevas necesidades vinculadas a la educación superior y la formación profesional.

La posibilidad de estudiar dentro del propio distrito evita largos traslados diarios y facilita la continuidad académica, especialmente para quienes trabajan o tienen responsabilidades familiares.

La ampliación de la oferta universitaria no solo responde a esa demanda, sino que también proyecta a San Vicente como un distrito en expansión, con una mirada puesta en el futuro.

Barrio cerrado Domselaar Chico y Estancias de Domselaar Chico forman parte de la expansión residencial que transforma el perfil urbano del distrito. Ph. Leandro Moreno Domselaar Chico.

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