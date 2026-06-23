El presidente de la SRCB confirmó que habrá un centenar de adherentes para reclamar por vía legal ante el estado de los caminos rurales. También se refirió a la inseguridad y la necesidad de reactivar el Foro de Seguridad.

El presidente de la Sociedad Rural Coronel Brandsen, Gustavo Lorenti, brindó una extensa entrevista en Grassi.com (Estación Radio), donde actualizó el estado de las acciones judiciales impulsadas por productores rurales ante el deterioro de los caminos del Distrito.

Lorenti explicó que, pese a la demanda presentada, la comunicación con el Ejecutivo municipal continúa abierta debido a la cantidad de temas que ambas instituciones comparten: «La relación es normal. Nosotros hoy tenemos un tema puntual que es el que más nos preocupa, pero seguimos hablando porque tenemos muchos temas en común con la Municipalidad: la universidad, la Expo, el control de plagas, el proyecto del estacionamiento para camiones. Hay que seguir dialogando».

El dirigente reveló que la decisión de iniciar acciones judiciales fue comunicada previamente al intendente y que ello no alteró el vínculo institucional: «Cuando le dijimos al intendente que íbamos a hacer este planteo judicial, supimos que teníamos que seguir dialogando sobre otros temas y ellos lo entendieron. Esta demanda puede ser el gatillo para mejorar definitivamente el tema de los caminos rurales».

Asimismo, aclaró que desde el Gobierno comunal nunca existió un pedido para que desistieran de la vía judicial: «En ningún momento el intendente nos pidió que no iniciáramos acciones legales. Él entendió que este es un reclamo de los productores y nosotros nos debemos a ellos».

Lorenti confirmó que durante los próximos días finalizará el proceso de adhesión de los productores que acompañarán la presentación judicial. «En estos días estamos cerrando la cantidad de adherentes. Estamos pisando los 100 productores que van a hacerse eco de esta situación».

Explicó que ahora comenzará la etapa administrativa previa a la presentación formal. «Estamos empezando con todo el papeleo. Cada productor tiene que presentar la documentación correspondiente y luego el estudio jurídico iniciará los trámites en los tribunales».

EL DIÁLOGO CON EL MUNICIPIO CONTINÚA

A pesar del conflicto judicial, Lorenti destacó que siguen trabajando junto al Municipio para atender las emergencias más urgentes en la red vial.

Comentó que recientemente dialogó con funcionarios municipales sobre la llegada de maquinaria y la reparación de algunos sectores críticos: «Nos siguen consultando dónde están los puntos más complicados. Les pedí puntualmente por el camino del Feedlot y al otro día mandaron la máquina. Hay diálogo y creemos que hay que seguir ayudando».

Insistió además en que la solución de fondo será la creación de un organismo permanente para administrar la red vial rural: «La solución va a llegar cuando nos sentemos nuevamente para conformar la Comisión de Caminos o el Consorcio, con el nombre que tenga».

LA RURAL CONTINÚA INVIRTIENDO

Más allá del conflicto por los caminos, Lorenti destacó que la institución mantiene un fuerte plan de inversiones para modernizar sus instalaciones. Además recordó que en los últimos años se renovaron techos, instalaciones eléctricas y gran parte de la infraestructura del predio ferial.

Entre las últimas incorporaciones mencionó la compra de una minicargadora (Bobcat) destinada a mejorar la limpieza de los corrales: «Antes teníamos que tercerizar ese servicio. Gracias a un plan de pago que nos permitió una firma de Brandsen pudimos comprar la máquina y ahora trabajamos mucho más rápido».

Lorenti explicó que uno de los objetivos de la actual conducción fue diversificar las fuentes de ingresos de la Sociedad Rural: «Hace unos años la feria representaba el 85% de nuestros ingresos. Hoy representa entre el 30 y el 35%. Desarrollamos nuevas fuentes de ingresos como la balanza, el lavadero y logramos que la Expo pasara a ser superavitaria».

También destacó las inversiones tecnológicas realizadas: «Somos la única feria, además del Mercado de Cañuelas, que tiene lectores electrónicos para los botones de identificación de Senasa».

ENERGÍA SOLAR Y ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES

Entre los proyectos a futuro, el dirigente confirmó que trabajan para incorporar energía solar en buena parte del predio: «Queremos pasar la mayor parte del predio a energía solar y seguir el camino que está tomando el campo con tecnologías más sustentables».

Asimismo avanzan con la construcción de un estacionamiento para camiones: «Vamos a empezar con un proyecto más chico para las jaulas y después avanzar hacia un estacionamiento para todos los camiones que circulan por Brandsen, con baños, duchas y un lugar para comer».

PREOCUPACIÓN POR LA INSEGURIDAD RURAL

Sobre el final de la entrevista, Lorenti expresó preocupación por el incremento de hechos delictivos en la zona rural: «Nos preocupa mucho la seguridad. Estamos teniendo muchos problemas de abigeato y con los galgueros».

En ese sentido cuestionó el funcionamiento del Foro de Seguridad local: «Fuimos una vez cuando presentaron las nuevas autoridades y nunca más nos convocaron». Incluso consideró que actualmente el organismo prácticamente no tiene actividad: «Yo creo que falla la conducción del foro. No se escucha nada, no hay convocatorias y nunca más nos llamaron».

Pese al complejo escenario que atraviesa el sector rural, Lorenti aseguró que la institución continuará apostando al crecimiento y mantendrá abiertos los canales de diálogo con el Municipio, aunque dejó en claro que la paciencia de los productores llegó a su límite: «Todo puede ir muy bien, pero lamentablemente el tema de los caminos sigue siendo el gran problema pendiente».

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