El concejal radical se refirió al proceso de adaptación a una nueva realidad política y respondió a las declaraciones del exintendente Cappelletti.

En el marco de la reciente renovación de autoridades de la Unión Cívica Radical de Brandsen, el concejal y secretario partidario Facundo Fernández aseguró que el principal desafío de la nueva conducción será consolidar una propuesta política común que represente a todos los sectores internos y proyecte al partido hacia el futuro.

Durante una entrevista en el programa Grassi.com (Estación Radio), Fernández coincidió con el planteo realizado días atrás por el exintendente Daniel Cappelletti, quien había señalado que la prioridad del radicalismo debe ser construir una plataforma de gobierno antes de discutir nombres o candidaturas. “La idea es armar una plataforma de gobierno que sea representativa, que esté también acorde a los nuevos tiempos en los que vivimos”, expresó.

El edil sostuvo que el partido cuenta con una importante experiencia acumulada en materia de propuestas de gestión, aunque remarcó que resulta indispensable actualizarlas frente a los desafíos actuales: “Tenemos mucha experiencia, conservamos las distintas plataformas que se fueron armando, pero hoy hay que detenerse a hacer una revisión para incorporar las nuevas tecnologías, la innovación y la planificación. Eso ya no se puede dejar de lado”.

Fernández consideró que la transformación tecnológica debe atravesar todas las áreas de una futura administración municipal:“Me interesa mucho que la juventud pueda aportar nuevas aplicaciones, tecnología e innovación, porque es lo que se viene. Hay que incorporarlo en lo técnico-administrativo, en las obras, en la planificación y en todos los aspectos”.

UNA CONDUCCIÓN QUE BUSCA INTEGRAR A TODOS LOS SECTORES

Respecto de la conformación de una lista de unidad en el Comité local, Fernández destacó que fue el resultado de un prolongado proceso de diálogo entre los distintos espacios internos: “Se pudo, luego de mucho diálogo, conformar una nueva comisión en la cual están representados los distintos sectores”.

No obstante, aclaró que el verdadero desafío recién comienza: “Ahora hay que trabajar para que todos los sectores se sientan unidos, no solo en la conformación de la lista, sino también en el trabajo cotidiano, en el armado y en la presencia del partido. Es importante que podamos confluir todos en un proyecto de trabajo”.

Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer el funcionamiento institucional del Comité: “Hay un trabajo interno que muchas veces no se ve, pero que es la base fundamental. Hay que mantener abiertas las puertas, sostener la participación y no perder nunca esa dinámica porque cuando uno afloja, enseguida eso se derrumba”.

EL ESCENARIO ELECTORAL Y LAS POSIBLES ALIANZAS

Consultado sobre el rumbo que podría tomar la UCR de cara a los próximos procesos electorales, Fernández reconoció que existen conversaciones para reconstruir un esquema similar al de Juntos por el Cambio, aunque aclaró que todavía no existen definiciones: “Por lo que se está hablando, hay una tendencia a reflotarlo. Es lo que se comenta entre líneas y en los pasillos”.

A su entender, la política argentina fue dejando atrás el tradicional bipartidismo para dar lugar a las coaliciones: “Ahora hay una tendencia a conformar bifrentismos o trifrentismos. Vamos a ver qué pasa; dependerá de los frentes que finalmente se armen”.

No obstante, admitió sus propias reservas respecto de ese camino: “Yo soy bastante apático con respecto al tema de las alianzas por los antecedentes que tenemos. Claramente al partido no le ha ido bien”.

“MI DESEO ES IR CON LA LISTA 3”

Fernández también fue consultado sobre su posición personal frente a la posibilidad de integrar un frente electoral junto al PRO o La Libertad Avanza. Si bien aclaró que las decisiones corresponden a las autoridades provinciales y nacionales del partido, no ocultó cuál es su preferencia. “Siempre digo que el Comité es mi casa y que me gustaría ir con la Lista 3. Pero esas definiciones las toma la Convención y el Comité Provincia junto con el Comité Nacional”, subrayó.

En ese sentido, explicó que, en caso de concretarse una alianza, considera imprescindible definir previamente qué tipo de acuerdo político se pretende construir: “Si se arma un frente, me gustaría definir desde el principio si va a ser una coalición electoral o una coalición de gobierno”.

Sin embargo, reconoció que el radicalismo atraviesa un proceso de adaptación a una nueva realidad política: “El partido también tiene que aggiornarse al siglo XXI. Más allá de que yo sea reacio a eso, también doy lugar a pensar que por ahí puedo estar equivocado y que el partido necesita abrir sus puertas”.

UNA IDENTIDAD QUE SIGUE MARCANDO SU POSTURA

Sobre el final de la entrevista, Fernández dejó una definición que resume su vínculo con el radicalismo y explica buena parte de su mirada política: “La Unión Cívica Radical es mi casa. Yo muchas veces priorizo mi pasión por los ideales y por esa filosofía de vida que me dio el radicalismo. Tal vez eso haga que sea más reacio a las alianzas, pero también entiendo que el partido debe encontrar el camino que considere mejor para el futuro”.

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