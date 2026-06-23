La presidenta del flamante espacio político Nuevo Brandsen, sobre el surgimiento de la fuerza vecinal, sus objetivos y la propuesta de construir un proyecto transversal que convoque a vecinos de distintas ideologías.

La presidenta de Nuevo Brandsen, Marcela Portu, presentó públicamente el nuevo espacio político y explicó los fundamentos de una propuesta que busca posicionarse como una alternativa de carácter vecinal, con el objetivo de reunir a vecinos de diferentes sectores políticos bajo una agenda centrada exclusivamente en las necesidades del distrito.

Durante una entrevista concedida a Grassi.com (Estación Radio), la dirigente sostuvo que el nuevo espacio nace con la intención de dejar de lado las diferencias partidarias para concentrarse en los problemas cotidianos de la comunidad: «Cuando me preguntan qué es Nuevo Brandsen, es un espacio donde confluyen un montón de espacios, pero donde la única bandera que priorizamos es la de Brandsen».

Portu remarcó que la agrupación pretende construir una propuesta amplia y plural, abierta a la participación de vecinos con distintas trayectorias políticas: «Acá no tenemos lugar para personalismos; nos une la comunidad, los vecinos».

En ese sentido, aseguró que la fuerza no establece condicionamientos ideológicos para quienes deseen participar: «En Nuevo Brandsen abrazamos todas las ideologías porque entendemos que los problemas de la gente no tienen un color político. No importa si se acerca un libertario, un peronista o un radical; acá son todos bienvenidos y todos los proyectos son escuchados».

La dirigente señaló que el eje principal será trabajar por la unidad y el compromiso ciudadano: «Lo que queremos es unidad y compromiso».

DIAGNÓSTICO DEL DISTRITO

Consultada sobre la realidad local, Portu manifestó que existen diversas falencias tanto en la gestión municipal como en la prestación de servicios, diagnóstico que, según indicó, surge del contacto permanente con los vecinos.

«Sabemos que en Brandsen faltan cosas tanto en las gestiones como en los servicios. Nos damos cuenta porque la realidad es la que cuenta el vecino, el que vive día a día en el pueblo».

A partir de esa visión, afirmó que el espacio propone una transformación de la administración comunal. «Nosotros queremos proponer ese cambio estructural: ordenar para tener un municipio más eficiente, menos gastos tercerizados y más inversión para el pueblo».

Entre las principales iniciativas mencionó la municipalización de servicios, una mayor valorización del personal municipal y una gestión enfocada en la educación y las demandas barriales.

«Queremos municipalizar los servicios, valorar al empleado municipal, que es el que pone el cuerpo todos los días para mantener Brandsen, construir desde la educación y tener en cuenta las necesidades de los barrios y de los vecinos».

«DEJAR ATRÁS LAS DIVISIONES»

Sobre el objetivo político de la nueva fuerza, Portu sostuvo que busca superar las confrontaciones tradicionales para construir una gestión orientada exclusivamente al desarrollo del Distrito. «Como vecina y como presidenta de este espacio, les quiero decir que nuestro objetivo es el futuro de Brandsen».

Y concluyó: «Queremos dejar atrás las divisiones, las viejas fórmulas, para priorizar una sola bandera, que es la de Brandsen, de nuestra comunidad. Lo que queremos es una gestión más transparente, ordenada y, sobre todo, que trabaje para la comunidad”.

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