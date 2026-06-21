Personal de la Estación de Policía Comunal de Brandsen llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en la zona de calle Independencia Nacional y Claveles, en el barrio La Parada, en el marco de una causa por hurto.

Según informaron fuentes policiales, la investigación se inició a partir de la denuncia radicada el pasado 6 de junio por un vecino de la ciudad, quien manifestó que al regresar a su domicilio constató la faltante de aproximadamente $400.000 en efectivo, sin observar signos de violencia en el lugar.

De acuerdo con la denuncia, la víctima señaló como posibles autores del hecho a vecinos de una propiedad lindera. A raíz de las tareas investigativas realizadas por el Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la dependencia local, se logró individualizar el domicilio de los sospechosos y solicitar la correspondiente orden de allanamiento ante la autoridad judicial interviniente.

La medida fue cumplimentada durante la jornada de hoy, oportunidad en la que los moradores fueron notificados de la formación de la causa. La investigación continúa bajo la intervención de la Justicia.

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