Accidente en Ruta 2: una persona resultó herida 

Un hombre de 35 años sufrió lesiones leves luego de protagonizar un vuelco con su camioneta a la altura del kilómetro 62.

Un hombre de 35 años sufrió lesiones leves tras volcar con su camioneta Toyota Hilux en el kilómetro 62 de la Ruta 2, a pocos metros del barrio Área 60. El hecho ocurrió el jueves y fue advertido por un llamado al 911, que alertó sobre el vehículo volcado al costado de la autovía, por causas que se tratan de establecer.

El conductor, domiciliado en San Isidro, relató que perdió el control por causas que aún se investigan. Minutos después, una ambulancia de AUBASA lo trasladó al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde los médicos confirmaron politraumatismos leves y que se encontraba fuera de peligro.

La causa quedó bajo la intervención de la Fiscalía Nº 12 del Departamento Judicial La Plata.

Fuente: La Buena Info

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