Este sábado habrá un taller informativo sobre el uso de pantallas en niños y adolescentes 

La misma se realizará con el fin de tratar los efectos en la salud y en el aprendizaje, entre otros tópicos.

La Municipalidad invita a participar de un taller informativo destinado a familias, docentes y personas interesadas en reflexionar sobre el uso de pantallas en niños y adolescentes. El mismo se realizará el sábado 20 desde las 20 en el SUM de la Parroquia Santa Teresita (Av. Sáenz Peña 3108).

Durante el encuentro se abordarán los desafíos que plantea el uso de dispositivos digitales en las distintas etapas del desarrollo, sus posibles efectos en la salud, el aprendizaje y los vínculos, así como herramientas para promover hábitos saludables y un acompañamiento adecuado por parte de los adultos.

La propuesta -detallaron- busca generar un espacio de intercambio y reflexión sobre una temática cada vez más presente en la vida cotidiana de las familias y la comunidad.

Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp