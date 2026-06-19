Malena Dorado brilló y avanzó a la final en «Este es mi sueño» 

La cantante local deslumbró al jurado con su interpretación de Cristian Castro, consiguió los cuatro votos positivos y ya se encuentra en la tercera etapa del certamen de Canal 13.

El miércoles 17, Malena Dorado participó de la segunda ronda del concurso de canto “Este es mi sueño”, programa que emite Canal 13 conducido por Guido Kaczka.

La cantante local interpretó «Volver a Amar»; en esta oportunidad optó por el pop romántico y este tema del galardonado artista mexicano Cristian Castro.

El jurado, integrado por Abel Pintos, Carlos Baute, Natalie Pérez y Joaquín Levinton, le brindó la mejor devolución, con mínimas correcciones y con cuatro luces verdes que la promovieron a la tercera etapa del certamen y a integrar la gala del Teatro Ópera, junto al resto de los finalistas.

Malena estuvo acompañada por su familia inmediata quienes, emocionados, siguieron su exitosa performance, minutos de aire en la transmisión de El Trece, con gran audiencia y aplauso sostenido. Un paso más para lograr su sueño artístico.

Por Guillermo E. González

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