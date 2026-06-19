El Honorable Concejo Deliberante de Brandsen celebrará el próximo lunes una intensa jornada . Desde las 19:00 se desarrollará la Sesión Ordinaria N.º 08/2026, cuyo orden del día incluye diecisiete expedientes vinculados a proyectos municipales, reconocimientos, normativas y problemáticas locales.

Entre los proyectos enviados por el Departamento Ejecutivo se destaca la iniciativa para imponer el nombre «Licenciado Alejandro Gaspar Arlia» al espacio deportivo PROSEDE del barrio Los Pinos, como reconocimiento a su trayectoria en la función pública y su aporte al desarrollo del distrito.

También se debatirá la creación de un monumento en homenaje al excampeón mundial de boxeo Juan Martín «Látigo» Coggi, que sería emplazado en la Plaza Elvio González del barrio Las Mandarinas.

En materia administrativa y tributaria, el Ejecutivo elevará al Concejo una copia del Decreto N.º 1033/2026, mediante el cual se dispuso la revisión y actualización de las tasas municipales. Además, solicitará incorporar una excepción a la Ordenanza N.º 736/97 para permitir que las explotaciones de extracción de suelos, cavas y canteras realizadas por la Municipalidad con destino a obras y servicios públicos queden exceptuadas de las restricciones previstas en esa normativa.

Uno de los ejes centrales de la sesión será la situación de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales de Brandsen. Sobre este tema ingresarán distintas iniciativas: por un lado, concejales de la UCR, La Libertad Avanza y Derecho al Futuro solicitarán al Departamento Ejecutivo la remisión, en un plazo de diez días hábiles, de un informe técnico integral sobre el estado actual de funcionamiento de la planta.

En paralelo, el bloque Fuerza Patria impulsará un proyecto de resolución para que el Concejo manifieste su respaldo a las gestiones que viene realizando el Ejecutivo municipal ante organismos provinciales con el objetivo de alcanzar una solución definitiva para esa problemática. A su vez, La Libertad Avanza presentará un pedido para que el Municipio informe la descripción técnica actualizada del sistema cloacal local.

La agenda también contempla iniciativas de carácter social y económico. La Unión Cívica Radical propondrá una ordenanza para eximir total o parcialmente del pago de la Tasa por Servicios Urbanos Directos e Indirectos a jubilados y pensionados que cumplan determinadas condiciones.

Ese mismo bloque presentará además diversos pedidos de informes relacionados con el incremento del 12,3 % aplicado a las tasas municipales durante junio, las negociaciones paritarias con los trabajadores municipales y la existencia de un Plan Integral de Ordenamiento del Tránsito y la Movilidad Urbana.

En tanto, La Libertad Avanza impulsará proyectos de comunicación para solicitar explicaciones jurídicas, técnicas y económicas sobre el mismo aumento de tasas, requerirá una inspección técnica del entorno peatonal del Registro Provincial de las Personas ubicado sobre Boulevard Sáenz Peña y promoverá una iniciativa para reafirmar que toda actualización tributaria municipal debe ajustarse estrictamente a las ordenanzas vigentes.

La sesión también incluirá proyectos de reconocimiento institucional. El Concejo analizará declarar de Interés Municipal los actos conmemorativos por un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad cabecera del partido, que se celebrará el 22 de junio, y distinguir la consagración de la boxeadora María Sol Baumstarh como campeona mundial interina minimosca de la Federación Internacional de Boxeo, destacando su trayectoria y el logro alcanzado representando a Brandsen. Asimismo, se debatirá un proyecto para solicitar a la Secretaría de Transporte de la Nación y a Nación Servicios S.A. la instalación de al menos una Terminal Automática SUBE en el distrito.

Concluida la Sesión Ordinaria, desde las 20:00 se llevará a cabo la Sesión Especial N.º 2/2026. En esa reunión los concejales tratarán la aprobación de la nómina de Mayores Contribuyentes, instancia prevista por la Ley Orgánica de las Municipalidades y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

El orden del día contempla la lectura del decreto de convocatoria y el tratamiento del dictamen conjunto de las comisiones que avala el listado propuesto, paso indispensable para la futura conformación de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, órgano que interviene en el tratamiento de ordenanzas de contenido fiscal y tributario.

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