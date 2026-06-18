El Municipio desarrolló una agenda de actividades destinada a difundir la importancia de la apicultura, el rol fundamental de las abejas y la calidad de la producción local.

En el marco de la Semana de la Miel, la Subsecretaría de Producción y Empleo de Brandsen llevó adelante una serie de actividades en distintos puntos del distrito con el objetivo de difundir la actividad apícola y la producción local, promoviendo el conocimiento sobre el trabajo de los productores y la importancia de las abejas para el ambiente y la producción de alimentos.

Las propuestas incluyeron charlas educativas en establecimientos de diferentes localidades, donde especialistas y productores compartieron con los estudiantes conocimientos sobre el manejo de las colmenas, el proceso de elaboración de la miel y el papel clave que cumplen las abejas como polinizadoras, indispensables para la conservación de los ecosistemas y la producción de una gran parte de los alimentos que se consumen diariamente.

Las actividades educativas se desarrollaron en la Escuela Primaria N° 10, con la participación de Carlos Vignola; en la Escuela Primaria N° 14 de La Posada, cuyos alumnos visitaron la sala de extracción de miel de Los Changos; en la Escuela Secundaria N° 5 de Oliden, donde las charlas estuvieron a cargo de Diego Bogado y Roberta Baleani; en la Escuela Secundaria N° 3 de Jeppener, con Claudia Arcorace y Gustavo Favre; en la Escuela Primaria N° 7 de Gómez, nuevamente con Carlos Vignola; y en la Escuela Primaria N° 4 de Altamirano, donde participaron Claudia Arcorace y Gustavo Favre.

Notas relacionadas Brandsen celebra la Semana de la Apicultura

Uno de los momentos destacados de la programación tuvo lugar el pasado 3 de junio, con la inauguración de la muestra apícola en el Museo y Archivo Histórico Municipal. La exposición permitió a vecinos y visitantes conocer de cerca herramientas, materiales y distintos aspectos vinculados al trabajo de los apicultores, ofreciendo un recorrido por una actividad productiva de fuerte arraigo en el distrito.

Como complemento de las acciones de difusión, también se instaló un stand de promoción y venta de productos apícolas locales sobre la calle Ituzaingó, junto a la Terminal de Ómnibus. Allí, numerosos vecinos pudieron dialogar con los productores, conocer las características de la producción regional y adquirir miel y otros productos derivados de la colmena.

Desde la Subsecretaría de Producción y Empleo destacaron que estas iniciativas buscan fortalecer la actividad apícola local, acercar a la comunidad al trabajo de los productores y generar conciencia sobre el rol esencial que cumplen las abejas para la biodiversidad, la producción de alimentos y el equilibrio ambiental.

Notas relacionadas Inició la Semana de la Miel en el marco de los 150 años del Partido de Brandsen

Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp