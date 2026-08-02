Un efectivo policial perteneciente al Comando de Prevención Rural (C.P.R.) de General Belgrano falleció este domingo 2 de agosto mientras cumplía tareas de servicio adicional en el barrio Campos de Roca I, ubicado sobre la Ruta 2, kilómetro 65, en el partido de Brandsen.

El hecho se registró pasadas las 14 horas. Por estas horas, las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento. De manera preliminar, una de las hipótesis bajo investigación indica que el efectivo habría recibido un disparo con su arma reglamentaria, aunque esta versión aún no fue confirmada oficialmente.

La causa fue caratulada como «Averiguación de causales de muerte» y quedó a cargo de la Fiscalía descentralizada de Brandsen, que lleva adelante las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

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