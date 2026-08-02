El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Brandsen, Ramón Cabrera, brindó precisiones sobre los trabajos que se realizarán para intentar resolver los reiterados desbordes cloacales que afectan a vecinos de barrio Parque y Matadero. Además, habló sobre el estado de la planta depuradora, el avance de otras obras y pidió mayor responsabilidad en el uso de la red cloacal.

Luego del reclamo realizado por vecinos de barrio Parque y barrio Matadero, el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Brandsen, Ramón Cabrera, confirmó en el programa Grassi.com, por Estación Radio FM 90.7, que el Municipio ya logró localizar el sector donde estaría la obstrucción principal de la red cloacal y que durante la próxima semana comenzarán las tareas de reparación.

Cabrera explicó que en los últimos días el camión desobstructor volvió a trabajar en la zona, pero los operarios detectaron que la sonda continúa encontrando un taponamiento antes de llegar a una de las cámaras ubicadas sobre Almafuerte.

«El lunes nos llegan los materiales y vamos a levantar ese tramo para cambiar la cañería porque evidentemente tiene una obstrucción o está rota y no está cumpliendo su función.»

Ramón Cabrera – secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Brandsen

El funcionario señaló que el problema ya fue localizado y que ahora resta intervenir directamente sobre ese sector para confirmar cuál es la falla.

«Ya lo tenemos identificado. Esperemos que sea tan sencillo como creemos. Cuando levantemos veremos con qué nos encontramos.»

Consultado sobre la posibilidad de romper veredas o sectores privados, Cabrera aseguró que se intentará minimizar el impacto de la obra, aunque aclaró que, si es necesario, se intervendrá donde corresponda.

«Si tenemos que romper, vamos a romper. No importa si es frente a una empresa o una vivienda. Lo importante es solucionar el problema.»

También explicó que parte de la red cloacal presenta un importante deterioro por su antigüedad y que existen cañerías de cemento que ya han colapsado, lo que obliga a realizar reparaciones profundas.

Trabajos en la planta depuradora

Durante la entrevista también fue consultado por la situación de la planta depuradora.

Cabrera indicó que actualmente las tareas se están llevando adelante con personal municipal, sin contratar empresas externas, y confirmó que ya lograron poner nuevamente en funcionamiento una de las bombas principales.

Según detalló, se avanzó con la limpieza del pozo y distintas tareas de mantenimiento que permitirán mejorar el funcionamiento del sistema.

Pedido de conciencia a los vecinos

Otro de los puntos destacados de la entrevista fue el llamado a cuidar la red cloacal.

El secretario aseguró que con frecuencia encuentran elementos que jamás deberían terminar dentro del sistema.

«Nos encontramos botellas, trapos y distintos tipos de desechos. Incluso hemos detectado comerciantes que levantaban las tapas de las cámaras para arrojar residuos.»

Agregó que muchas de las obstrucciones no solo se deben a la antigüedad de la infraestructura, sino también al uso indebido que realizan algunas personas.

Otras obras

Durante la charla también hubo consultas sobre otros proyectos en marcha.

Respecto al esperado bacheo de la calle López Seco, Cabrera informó que toda la documentación ya fue presentada ante la Provincia y que el Municipio aguarda la asignación de los fondos para poder iniciar los trabajos.

En cuanto a la construcción de la escuela del barrio República, explicó que la obra atraviesa una pausa administrativa debido a demoras en la llegada de carpinterías de aluminio y al cobro de certificados de obra, aunque estimó que podría retomarse dentro de aproximadamente un mes o un mes y medio.

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