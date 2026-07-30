Se encuentra abierta una convocatoria para incorporar un/a realizador/a audiovisual con perfil creativo y capacidad para trabajar en equipo. La búsqueda está dirigida tanto a profesionales como a estudiantes avanzados del ámbito audiovisual que cuenten con experiencia en producción y edición de video.

Se encuentra abierta una convocatoria para incorporar un/a realizador/a audiovisual con perfil creativo, iniciativa y capacidad para trabajar en equipo. La búsqueda está orientada tanto a profesionales como a estudiantes avanzados del ámbito audiovisual.

🎬 Perfil buscado

Se busca una persona apasionada por la producción audiovisual, con experiencia en filmación y edición de video, capaz de aportar creatividad y compromiso en el desarrollo de contenidos.

✔ Requisitos

  • Experiencia en filmación y edición de video.
  • Conocimientos de Adobe Premiere.
  • Flexibilidad horaria.
  • Licencia de conducir vigente.
  • Manejo de dron (no excluyente).

👥 ¿Quiénes pueden postularse?

La convocatoria está dirigida a profesionales y estudiantes avanzados del ámbito audiovisual que deseen desarrollarse en un equipo de trabajo dinámico y creativo.

📩 Envío de CV y Portfolio

Las personas interesadas deberán enviar su Currículum Vitae y Portfolio al siguiente correo electrónico:

comunicacion.msv2022@gmail.com
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