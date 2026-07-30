Se encuentra abierta una convocatoria para incorporar un/a realizador/a audiovisual con perfil creativo y capacidad para trabajar en equipo. La búsqueda está dirigida tanto a profesionales como a estudiantes avanzados del ámbito audiovisual que cuenten con experiencia en producción y edición de video.
Se encuentra abierta una convocatoria para incorporar un/a realizador/a audiovisual con perfil creativo, iniciativa y capacidad para trabajar en equipo. La búsqueda está orientada tanto a profesionales como a estudiantes avanzados del ámbito audiovisual.
🎬 Perfil buscado
Se busca una persona apasionada por la producción audiovisual, con experiencia en filmación y edición de video, capaz de aportar creatividad y compromiso en el desarrollo de contenidos.
✔ Requisitos
- Experiencia en filmación y edición de video.
- Conocimientos de Adobe Premiere.
- Flexibilidad horaria.
- Licencia de conducir vigente.
- Manejo de dron (no excluyente).
👥 ¿Quiénes pueden postularse?
La convocatoria está dirigida a profesionales y estudiantes avanzados del ámbito audiovisual que deseen desarrollarse en un equipo de trabajo dinámico y creativo.
📩 Envío de CV y Portfolio
Las personas interesadas deberán enviar su Currículum Vitae y Portfolio al siguiente correo electrónico:
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