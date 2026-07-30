Obra enmarcada en un plan integral de infraestructura, con el fin de mejorar la conectividad y seguridad vial de la localidad.

La Municipalidad de San Vicente continúa ejecutando un amplio plan de obras de infraestructura con intervenciones simultáneas en distintos puntos del distrito, destinadas a mejorar el sistema hidráulico, fortalecer la conectividad y brindar una mejor calidad de vida a la comunidad.

Entre los trabajos en marcha se destacan las obras en la localidad de Domselaar continúa la reconstrucción de la calle Sargento Cabral, con el volcado de hormigón sobre la calzada, una etapa fundamental para mejorar la seguridad vial, la circulación y la conectividad de los vecinos. También se están realizando tareas de perfilado y entoscado sobre la calle Solís.

En paralelo, se realizan tareas de mejora y revestimiento con hormigón del canal de la calle Carola Lorenzini, en Alejandro Korn, que permitirán optimizar el escurrimiento del agua y dar una respuesta eficiente a los barrios linderos.

Asimismo, avanzan las tareas sobre el Canal 2, junto al barrio La Pradera II y a pocos metros de Ruta 210, donde se realizan trabajos para reforzar el sistema de drenaje pluvial y prevenir anegamientos.

Sobre esto último, el intendente Nicolás Mantegazza argumentó: “El municipio de San Vicente sigue impulsando su plan integral de obras y mejoras; esto nos van a permitir vincular con otros trabajos hídricos para ayudar al escurrimiento del barrio”.

Desde aquella Comuna remarcaron que “con planificación e inversión sostenida, el Municipio continúa desarrollando obras que transforman el distrito, fortaleciendo la infraestructura urbana y generando mejores condiciones para el presente y el futuro de toda la comunidad”.

Por último, mencionaron: “Estas intervenciones contemplan obras estratégicas para acompañar el crecimiento de San Vicente y responder a las necesidades de cada localidad”.

Dirección de prensa | Municipalidad de Sanvicente | Visita nuestra web: https://www.sanvicente.gob.ar/ |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp