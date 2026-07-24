En una entrevista con el periodista Sebastián Dumont, el intendente de San Vicente sostuvo que el peronismo bonaerense cuenta con dirigentes preparados para la etapa que viene y afirmó que la provincia «es el motor de la Argentina».

En una entrevista realizada por el periodista Sebastián Dumont, el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, se refirió al presente y al futuro del peronismo, destacando el liderazgo del gobernador Axel Kicillof y la aparición de una nueva generación de dirigentes en la provincia de Buenos Aires.

Mantegazza consideró que el peronismo bonaerense «tiene grandes dirigentes y muchos intendentes con mucha capacidad para tomar la posta» en la etapa que, según expresó, se abrirá tras la actual gestión provincial. En ese marco, mencionó a dirigentes como Federico Otermín, Federico Achával y Gastón Granados, entre otros, a quienes definió como parte de «este nuevo tiempo».

🎙️ Los principales pasajes de la entrevista a Nicolás Mantegazza El intendente de San Vicente dialogó con el periodista Sebastián Dumont y dejó definiciones sobre el presente del peronismo, el liderazgo de Axel Kicillof y los desafíos que enfrenta la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof y la nueva generación Mantegazza destacó el liderazgo del gobernador y mencionó a varios intendentes que considera parte del recambio generacional del peronismo bonaerense. Las transformaciones que vienen El jefe comunal sostuvo que los cambios estructurales requieren decisión política y la fuerza necesaria para impulsar las leyes que permitan concretarlos. «La Provincia es el motor de la Argentina» En el cierre de la entrevista, Mantegazza aseguró que Buenos Aires tiene un enorme potencial y reafirmó su compromiso de seguir trabajando por una provincia y un país mejores.

Asimismo, aseguró que Axel Kicillof «tiene mucho futuro» a nivel nacional y remarcó que los procesos de transformación que necesita la provincia requieren no solo decisión política, sino también la fortaleza necesaria para impulsar las reformas estructurales y las leyes que permitan concretarlas.

Durante la entrevista, el jefe comunal también expresó su voluntad de seguir aportando desde el lugar que le toque ocupar, con el objetivo de contribuir a construir «una provincia y un país mejor».

Finalmente, Mantegazza rechazó las visiones pesimistas sobre el territorio bonaerense y afirmó que «la provincia de Buenos Aires no es inviable», sino que representa «el motor de la Argentina», resaltando su potencial para impulsar el desarrollo del país.

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