La tapa n° 3097 ya se encuentra disponible en todos los kioscos de la ciudad. A continuación te compartimos los temas de tapa desarrollados.

Con $120 M pondrán poner en marcha la planta depuradora: la municipalidad no los tiene y busca vías de financiación

Con fecha 13 de julio el Ejecutivo municipal detalló los aspectos salientes sobre la situación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales de la Ciudad.

Fue en repuesta al Decreto 972/26. El informe indica que la Municipalidad no cuenta con un cuerpo técnico especializado que permita elaborar en 10 días, según lo previsto en el citado decreto.

Como tampoco cuenta con fondos para hacerse cargo exclusivamente de estas reparaciones, “continúan evaluándose alternativas de financiamiento para su ejecución”.

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La frente bien alta

Nos quedamos sin copa, pero no sin festejos. La heroica campaña de la Selección no fue empañada ni siquiera por la penosa despedida ante España. La gente volvió a la calle, con gritos, bocinas y camisetas.

Con una rara mezcla de reconocimiento, agradecimiento y también desazón, hizo a un lado el resultado del domingo volvió a copar las calles con otro cálido banderazo. Solo una Selección como esta es capaz de adornar con júbilo una derrota que nos dolió tanto.

Instituciones preocupadas por los delitos, se reunieron con el secretario de Seguridad y le entregaron un escrito con propuestas concretas

Entre ellas se destacan “la red de alerta comercial por WhatsApp; programa Comercio Seguro; canal de denuncias preventivas; refuerzo de monitoreo mediante cámaras privadas; patrullaje preventivo en corredores comerciales; y, presentación de opciones tecnológicas”.

Nuestra Leona, siempre presente



María Emilia Wallasch, jugadora de Atlético y Progreso, viajó rumbo al mundial de Hockey Máster a disputarse en Bélgica y los Países Bajos, como capitana del equipo femenino Las Leonas +35, bicampeonas Panamericanas. Ayer, al cierre de la edición, las chicas enfrentaban a Sudáfrica y hoy tendrán la segunda fecha, ante Irlanda.

Sabores del Mundo

Ayer comenzó la feria de las colectividades en la plaza principal con gran oferta de comidas y tragos; hay artesanos y emprendedores. Hoy desde las 19, tributo a Queen. Se había anunciado para el domingo pero confirmaron que hubo un error en la información brindada.

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