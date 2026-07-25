Las pintadas habrían ocurrido por la noche en la pared del frente del espacio deportivo, que recientemente había renovado el lugar.

El escrache fue descubierto hoy a la mañana, y va dirigido explícitamente a un vecino de nuestra ciudad. El hombre mencionado ya se acercó a las instalaciones de El Progreso para hablar con los encargados y posteriormente realizó la denuncia correspondiente en la comisaría local.

Actualización

Las autoridades del club deportivo local decidieron tapar el escrache y cerca del mediodía comenzaron los trabajos de pintura para ocultar el mensaje pintado en la pared que da sobre calle Alberti y que vuelva a su estado original previo a la pintada.

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