Hoy Alexis, vecino de nuestra ciudad, se comunicó con InfoBrandsen a través de WhatsApp (2223508499) para dar aviso de una situación que advirtió en la zona del Biosaludable.

Imagen ilustrativa.

Según narró, cerca de las vías vio a dos caballos atados, y uno de ellos tenía sus patas enredadas con la soga que fue amarrado. Además, notó que alrededor de estos animales se encontraban cinco o seis perros que buscaban lastimarlos y atacarlos, motivo que vulnera aún más a los dos equinos y su seguridad.

Su reclamo tiene como objetivo que el dueño de los caballos esté atento a los mismos; y que los dueños de los perros sueltos se encarguen de contener a sus mascotas y las tengan en sus casas.

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