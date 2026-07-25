La feria itinerante de las colectividades arribó por tres jornadas a nuestra Ciudad con comidas típicas, artesanos, juegos y espectáculos para toda la familia.



Del viernes 24 al domingo 26 de julio, se estará desarrollando la feria itinerante de colectividades “Sabores del Mundo” en Plaza Brandsen; tres días para disfutar de la gastronomía, la cultura y las costumbres de otros países. La Municipalidad dio a conocer la grilla de espectáculos que acompañará la propuesta, la cual podrá podrá visitarse de 10.30 a 22, e incluirá comidas típicas de distintos países, artesanos, emprendedores y actividades para toda la familia. La entrada es libre y gratuita.

Durante las tres jornadas, los vecinos podrán recorrer los distintos stands gastronómicos, conocer el paseo de artesanos y emprendedores y disfrutar de las propuestas recreativas y culturales organizadas en el marco de las vacaciones de invierno. En el mediodía de este viernes, una numerosa cantidad de personas se acercaron para recorrer los distintos puestos e incluso almorzar allí, además de conocer las distintas propuestas de los distintos feriantes; los cuales incluyen bijouterie, vivero e indumentaria, entre otros.

La programación artística comenzará el viernes 24 de julio a las 17.30 con la presentación de La Deskokada. El sábado 25, desde las 15, se presentará el espectáculo de danzas tradicionales de la Colectividad Española de Berisso y, a las 19, el tributo a Queen «Reina Madre». El domingo 26, a las 15, será el turno del show de danzas de la Colectividad Portuguesa de Berisso, mientras que a las 18.30 cerrará la jornada Mundo Arlequín, con un espectáculo infantil.

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