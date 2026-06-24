Aquel distrito, encabezado por el intendente Nicolás Mantegazza, busca jóvenes comprometidos con la seguridad y el bienestar de la comunidad para integrarse a la Policía de Prevención Municipal.
La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 32 años que deseen incorporarse a la Policía de San Vicente. La formación se desarrollará en articulación con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la Universidad de San Vicente.
El Municipio de San Vicente informa que se encuentra abierta la inscripción para una nueva cohorte del Instituto de Formación Policial San Vicente, una propuesta educativa y profesional destinada a formar a las futuras y los futuros agentes que integrarán la fuerza policial local.
La iniciativa, impulsada en conjunto con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), la Universidad de San Vicente (UNSaV) y las áreas de Educación y Secretaría General del Municipio, busca brindar una formación integral, con herramientas teóricas y prácticas orientadas a fortalecer la seguridad y el compromiso con la comunidad.
Las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos: ser argentino/a nativo, naturalizado o por opción; tener entre 18 y 32 años; haber finalizado los estudios secundarios; poseer domicilio preferentemente en el partido de San Vicente; contar con licencia de conducir (no excluyente); aprobar los exámenes de aptitudes psicofísicas y no registrar antecedentes penales a nivel nacional.
El plan de estudios contempla materias vinculadas al Derecho Penal y Procesal Penal, Régimen Legal y Normas Municipales, Perspectiva de Género y Diversidad, Bioseguridad y Primeros Auxilios, Derechos Humanos, Manejo y Mantenimiento de Vehículos Oficiales, Educación Física y Técnicas de Defensa Personal, además de Prácticas Profesionalizantes que permitirán fortalecer la preparación de las y los aspirantes.
¿Cómo realizar la inscripción?
Para iniciar el trámite, descargá el formulario de inscripción desde el sitio web oficial de la Municipalidad de San Vicente.
Una vez completado el formulario, deberá presentarse personalmente en la sede de la UNSaV, ubicada en Avenida Sarmiento 1100, San Vicente, de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 horas, junto con la documentación requerida.
Al hacer clic en el botón se abrirá el sitio oficial de la Municipalidad de San Vicente en una nueva ventana.
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