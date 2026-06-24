Aquel distrito, encabezado por el intendente Nicolás Mantegazza, busca jóvenes comprometidos con la seguridad y el bienestar de la comunidad para integrarse a la Policía de Prevención Municipal.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 32 años que deseen incorporarse a la Policía de San Vicente. La formación se desarrollará en articulación con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la Universidad de San Vicente.

El Municipio de San Vicente informa que se encuentra abierta la inscripción para una nueva cohorte del Instituto de Formación Policial San Vicente, una propuesta educativa y profesional destinada a formar a las futuras y los futuros agentes que integrarán la fuerza policial local.

La iniciativa, impulsada en conjunto con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), la Universidad de San Vicente (UNSaV) y las áreas de Educación y Secretaría General del Municipio, busca brindar una formación integral, con herramientas teóricas y prácticas orientadas a fortalecer la seguridad y el compromiso con la comunidad.

Las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos: ser argentino/a nativo, naturalizado o por opción; tener entre 18 y 32 años; haber finalizado los estudios secundarios; poseer domicilio preferentemente en el partido de San Vicente; contar con licencia de conducir (no excluyente); aprobar los exámenes de aptitudes psicofísicas y no registrar antecedentes penales a nivel nacional.

El plan de estudios contempla materias vinculadas al Derecho Penal y Procesal Penal, Régimen Legal y Normas Municipales, Perspectiva de Género y Diversidad, Bioseguridad y Primeros Auxilios, Derechos Humanos, Manejo y Mantenimiento de Vehículos Oficiales, Educación Física y Técnicas de Defensa Personal, además de Prácticas Profesionalizantes que permitirán fortalecer la preparación de las y los aspirantes.

🎓 ¿Cómo realizar la inscripción? Para iniciar el trámite, descargá el formulario de inscripción desde el sitio web oficial de la Municipalidad de San Vicente. 🌐 DESCARGAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Una vez completado el formulario, deberá presentarse personalmente en la sede de la UNSaV, ubicada en Avenida Sarmiento 1100, San Vicente, de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 horas, junto con la documentación requerida. Al hacer clic en el botón se abrirá el sitio oficial de la Municipalidad de San Vicente en una nueva ventana.

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