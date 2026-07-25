La feria se desarrollará a lo largo de tres jornadas, y el espectáculo musical tendrá lugar hoy en Plaza Brandsen.

El tributo «Queen Reina Madre» llegará en el marco del último día de la propuesta cultual que se realizará este fin de semana. La propuesta imita y reproduce la estética, energía y presentaciones de la banda británica liderada por el mítico cantante Freddie Mercury; y hará un recorrido por los éxitos musicales que atravesaron a generaciones a lo largo del mundo.

La entrada al evento es libre y gratuita, y podrán acercarse este viernes, sábado y domingo entre las 10:30 y las 22:00 para disfrutar de la oferta gastronómica y recreativa que brindará Sabores del Mundo.

Conocé más sobre este evento Sabores del Mundo llega este fin de semana a la Ciudad Más Información

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