La feria itinerante de las colectividades arribará a Plaza Brandsen durante tres jornadas con comidas típicas, artesanos, juegos y espectáculos para toda la familia.



Del viernes 24 al domingo 26 de julio, se desarrollará la feria itinerante de colectividades “Sabores del Mundo” en Plaza Brandsen; tres días para disfutar de la gastronomía, la cultura y las costumbres de otros países.

Cada jornada se desarrollará de 10.30 a 22 y contará con comidas típicas, artesanías, juegos infantiles y shows gratuitos. La entrada es libre y gratuita.

El sábado a las 19, se presentará Reina Madre -Tributo a Queen (@reina_madre_queen); mientras que el domingo, también a las 19, será el turno de Mundo Arlequín (@mundoarlequin).

La Municipalidad «invita a los vecinos a participar de esta actividad, que se realizará en el marco de las vacaciones de invierno y busca ofrecer una alternativa de encuentro y recreación para toda la comunidad».

Tributo a Queen

El 26 de julio a las 19:00 Plaza Brandsen será escenario de un espectáculo musical imperdible para toda la familia: el tributo «Queen Reina Madre», llegará en el marco del evento cultural y gastronómico Sabores del Mundo.

La propuesta recrea la energía, estética y espíritu de la mítica banda británica liderada por Freddie Mercury, ofreciendo un recorrido por los grandes éxitos que marcaron a varias generaciones y siguen vigentes en todo el mundo.

La entrada es libre y gratuita. Se invita a todos los vecinos y visitantes a acercarse al corazón de la ciudad para compartir una noche a pura música, gastronomía y encuentro comunitario.

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