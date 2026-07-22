Encontraron sin vida a un adolescente cerca del puente de La Trocha

El hallazgo se produjo durante la mañana de este miércoles en inmediaciones de la vía del Ferrocarril Roca. La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho.

La comunidad de Brandsen se encuentra conmovida tras el hallazgo sin vida de un adolescente en la mañana de este miércoles, en cercanías del puente ferroviario conocido como «La Trocha», a la altura de calle 7 y próximo al predio de la Sociedad Rural.

Según la información recabada hasta el momento, el cuerpo fue advertido por el conductor de una formación de la Línea Roca, quien dio aviso de inmediato a las autoridades.

Personal de la Estación de Policía Comunal acudió al lugar y preservó la escena hasta la llegada de efectivos de Policía Científica, que realizaron las pericias correspondientes para intentar establecer cómo ocurrió el hecho.

En las últimas horas se confirmó que la víctima era Teo Saavedra, alumno de la Escuela de Educación Secundaria N.º 1. A través de sus redes sociales, la institución educativa expresó: «Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro alumno Teo Saavedra. Acompañamos a su familia, amigos y compañeros en este momento de inmenso dolor. El equipo de conducción estará a disposición para estudiantes y familias de la EES N.º 1».

Por el momento no trascendieron oficialmente las causas del fallecimiento. La investigación continúa y será la Justicia la encargada de determinar las circunstancias del hecho.

La zona permaneció con presencia policial mientras se desarrollaban las tareas periciales, aunque el tránsito no se vio afectado.

La información fue publicada inicialmente por Estación Radio y ampliada con datos recabados por InfoBrandsen.

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