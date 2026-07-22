Tras conocerse la confirmación del cierre de la dependencia local, el gestor Federico Cortés; y Romina Martínez, mandatario del automotor, alertaron sobre las complicaciones que deberán afrontar los usuarios al realizar trámites de esta índole.

La confirmación del cierre del Registro Seccional del Automotor de Brandsen generó preocupación entre vecinos, profesionales del sector y usuarios que habitualmente realizan trámites en la dependencia local. Ante este escenario, InfoBrandsen dialogó con los gestores Federico Cortés y Romina Martínez, quien brindó detalles sobre la situación y analizó las consecuencias que tendrá la medida para la comunidad.

Cortés aclaró que, si bien existen versiones firmes sobre el cierre, el personal del Registro no tiene injerencia en la decisión y únicamente debe cumplir con las disposiciones que llegan desde la Dirección Nacional.

«No hay definiciones, no hay una comunicación oficial, pero extraoficialmente en el Registro me lo confirmaron. Ellos tampoco deciden nada. Son empleados del Estado, dependientes del Ministerio de Justicia, y solamente acatan las decisiones que se toman desde arriba, de parte de la Dirección Nacional», explicó.

En ese sentido, el gestor pidió no responsabilizar a quienes trabajan en la oficina local, ya que consideró que la medida responde exclusivamente a una determinación de las autoridades nacionales. «Yo calculo que, si por ellos dependiera, seguiría la continuidad del Registro. Pero es una decisión que viene de mucho más arriba», afirmó.

Los gestores Romina Martínez y Federico Cortés, lamentaron el cierre de la dependencia.

Consultado sobre el impacto que tendrá el cierre, Cortés sostuvo que el principal perjuicio recaerá sobre los vecinos de Brandsen, quienes deberán trasladarse a otras ciudades para concretar trámites relacionados con la compra y venta de vehículos, transferencias, inscripciones y demás gestiones registrales.

«No quiero que se entienda que hablo a título personal o porque me perjudique a mí. Los perjudicados son todos los usuarios, todos los vecinos y todos los habitantes de la ciudad de Brandsen», remarcó.

Mientras se espera una comunicación oficial que confirme los pasos administrativos posteriores, la incertidumbre continúa entre quienes trabajan diariamente con el Registro y entre los cientos de usuarios que dependen de la oficina local para realizar sus trámites.

En tanto, Romina Martínez respondió: “Como Mandatario y vecina, todos los días veo a alguien que necesita asesoramiento personalizado para realizar algún trámite en el Registro; el cierre no es abstracto. Es tiempo, plata y pérdida de seguridad para los ciudadanos de Brandsen”.

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