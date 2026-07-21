En un momento donde los más chicos tienen mayor tiempo de ocio debido al receso, es importante comenzar a inculcarles el hábito de la lectura ya que éste trae una amplia variedad de beneficios.

Es sabido que muchas veces los padres no cuentan con mucho tiempo libre, pero dedicar sólo 20 minutos a esta actividad no solo implica buenos resultados para los niños, sino que también es un momento donde se comparte una actividad en familia. Contarles un cuento fomenta la imaginación, la habilidad de identificar distintos narradores y personajes, los ayuda a comprender el lenguaje y a poder transmitir sus emociones; y fortalece la comprensión lectora.

El hábito de la lectura además permite estimular la concentración, fortalecer el vínculo afectivo con las personas que lee, y permite generar un espacio de debate entre los más chicos y su entorno sobre la historia que escuchan. Por otro lado, es una gran alternativa frente al uso de la tecnología que aumenta cada vez más en edades más tempranas.

Desde el Plan Nacional de Alfabetización recomiendan la lectura de cuentos tradicionales porque éstos cuentan con una estructura simple, clara y repetitiva. Incluso los personajes son arquetípicos, y generalmente enfrentan el bien y el mal. Algunos títulos son «Blancanieves», «Caperucita Roja», «Los viajes de Pulgarcito», «La Bella Durmiente» y «Los músicos de Bremen, la ciudad musical».

La lectura también es importante para fomentar y practicar entre los adultos. No es necesario dedicarle mucho tiempo ya que incluso el cansancio por la jornada laboral y el día a día puede llevar al desgano por retomar la lectura. Sin embargo, ponerse pequeños objetivos como leer cinco o diez hojas por noche es un gran comienzo que poco a poco puede evolucionar y mejorar hasta conseguir internalizar el hábito.

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