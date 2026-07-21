Esta experiencia inmersiva pensada para todas las familias se desarrollará entre las 15:00 y las 20:45 y las funciones se realizarán cada 40 minutos.
Se llevará a cabo en el Club Deportivo y Fomento Las Mandarinas, ubicado en Diagonal Copérnico n° 149. El valor de la entrada gneeral es el $7.000, y en el caso de comprar entradas anticipadas hay un descuento del 10% + 3 cuotas sin interés. Los menores de tres años y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pagarán $3.200.
Entre las opciones de aventura hay tres opciones a disposición:
- Dinosaurios: caminá entre los gigantes del pasado.
- Aventura submarina: explotá las profundidades del océano.
- Misión espacial: viajá por las galaxias como un astronauta.
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