Graciela Neira: “Se autodeclaran como un municipio transparente, pero evitan mostrar los números”

La presidenta del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical dialogó con Grassi.com sobre las observaciones del Tribunal de Cuentas. También se refirió al reclamo vecinal por aguas servidas.

Bloque de concejales UCR.

La presidenta del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical, Graciela Neira, dialogó con Grassi.com (Estación Radio) sobre las observaciones formuladas por el Honorable Tribunal de Cuentas respecto de la rendición de cuentas 2025 y la situación sanitaria generada por el desborde de líquidos cloacales en barrio Parque y barrio Matadero.

En relación con el informe del Tribunal de Cuentas, Neira explicó que el organismo realizó observaciones tanto al Departamento Ejecutivo como al Concejo Deliberante. Según detalló, el Ejecutivo remitió la rendición de cuentas sin la totalidad de la documentación requerida.

“El Ejecutivo envió la información sobre el presupuesto, pero con ausencia de anexos del RAFAM. No envió los formularios desde el número 1 hasta el 12. Esa información no le llegó al Tribunal de Cuentas y el organismo hace responsables a funcionarios como el intendente, el secretario de Gobierno, el secretario de Economía, el secretario de Presupuesto y el presidente del Concejo Deliberante, entre otros”.

Respecto de la responsabilidad atribuida a los concejales, señaló que el Tribunal observó que el cuerpo no trató la rendición dentro del plazo legal: “El Tribunal de Cuentas determina como responsables de esa situación a todos los concejales y propone realizar el descargo. Tenemos 30 días para explicar qué fue lo que aconteció”.

La edil reconstruyó lo ocurrido durante la sesión especial convocada para el tratamiento del expediente y responsabilizó al oficialismo por la falta de continuidad del debate.

Según explicó, el oficialismo solicitó postergar el tratamiento mediante una moción para pasar a un cuarto intermedio hasta el 27 de mayo, iniciativa que fue rechazada por la mayoría. Posteriormente se aprobó un cuarto intermedio para reorganizar la sesión, aunque, afirmó, nunca fue retomada: “La sesión nunca fue reanudada por el señor presidente. Quien se negó a ocupar la banca de la presidencia, como tampoco lo hicieron los concejales del oficialismo”.

Neira sostuvo que posteriormente el presidente del Concejo intentó retomar aquella sesión fuera del plazo legal y sin convocatoria previa, situación que derivó en el retiro de los bloques opositores y dejó sin quórum el tratamiento. Para la concejal, el trasfondo del conflicto fue la decisión del oficialismo de evitar el debate sobre la ejecución presupuestaria.

“El oficialismo no estaba dispuesto a dar debate sobre la rendición de cuentas, o sea, sobre el uso del presupuesto 2025. La gran pregunta es: ¿qué quieren ocultar? Se autodeclaran como un municipio transparente, pero cuando tienen que mostrar los números usan todo tipo de artimañas para evitarlo”. Además, recordó que, según su interpretación, una situación similar ya se había producido el año anterior.

RECLAMO POR LAS CLOACAS EN BARRIO PARQUE Y BARRIO MATADERO

Durante la entrevista, Neira también se refirió al reclamo impulsado por vecinos de barrio Parque y barrio Matadero debido al desborde de aguas servidas en la vía pública. La concejal describió el problema como una situación de gravedad sanitaria: “Los vecinos de estos dos barrios vienen conviviendo con la presencia de aguas servidas a cielo abierto en la vereda, con el consiguiente riesgo sanitario, ambiental y de salubridad pública”.

En ese sentido, cuestionó la solución implementada por el Ejecutivo municipal, consistente en una excavación destinada a derivar los efluentes hacia el canal del barrio Matadero: «Se trata de una solución de desvío del problema y no de solución de su causa”.

Neira confirmó que el bloque radical presentó una comunicación que será tratada en la sesión del Concejo Deliberante de este lunes, mediante la cual solicita un informe detallado al Departamento Ejecutivo.

Entre otros puntos, el proyecto pide conocer las causas técnicas del colapso cloacal, las gestiones realizadas desde el inicio del reclamo, si la obra ejecutada cuenta con estudios técnicos y ambientales, el impacto sanitario y ambiental que genera la derivación de los efluentes y cuál es la planificación prevista para alcanzar una solución estructural y definitiva. «Esperamos que tenga pronta respuesta del Ejecutivo», concluyó la presidenta del bloque radical.

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