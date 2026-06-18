San Vicente: se realizó una capacitación para fortalecer el abordaje de la violencia doméstica

Con la participación de equipos técnicos, judiciales y profesionales, se desarrolló una jornada de formación sobre factores de vulnerabilidad y acceso a la justicia.

El Municipio de San Vicente llevó adelante una jornada de capacitación en el Centro Comunal de Alejandro Korn sobre la Incidencia de los Factores de Vulnerabilidad en Situaciones de Violencia Doméstica, una propuesta orientada a fortalecer las herramientas de intervención, acompañamiento y acceso a la justicia de los equipos que trabajan diariamente en esta problemática.

La actividad fue impulsada de manera conjunta por las áreas municipales de Desarrollo Social y Género y Diversidad, junto al Juzgado de Paz de San Vicente, y se desarrolló en el marco de la Acuerdo 4093 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que promueve la formación y capacitación judicial como un eje estratégico para mejorar el servicio de justicia.

La capacitación estuvo a cargo del Dr. Federico Notrica, especialista y referente en la materia, quien abordó la complejidad de las violencias desde una perspectiva integral, haciendo especial énfasis en cómo los factores de vulnerabilidad atraviesan y condicionan las situaciones de violencia doméstica, y en la necesidad de construir respuestas institucionales más eficaces, empáticas y adaptadas a las realidades territoriales.

La propuesta también se enmarcó en las actividades conmemorativas vinculadas a la consigna “Ni Una Menos”, reafirmando el compromiso de la comunidad y de las instituciones locales con la sensibilización, la prevención y el abordaje crítico de las violencias por razones de género.

De la jornada participaron integrantes de los Juzgados de Paz de San Vicente y Presidente Perón, así como equipos técnicos y profesionales de distintas instituciones, quienes intercambiaron experiencias y herramientas para fortalecer el trabajo articulado en el territorio.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp