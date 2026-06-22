El intendente reconoció la gravedad del colapso cloacal y aseguró que la crisis de la planta depuradora es consecuencia de años de falta de inversión.

La crisis que atraviesa el sistema cloacal de Brandsen ya no es ajena a ningún sector y recrudece permanentemente. En ese contexto, el intendente Fernando Raitelli dialogó con Grassi.com (Estación Radio), donde respondió a las críticas, repasó el origen de la problemática, explicó las gestiones que lleva adelante el Municipio y dejó abierta la posibilidad de declarar la emergencia sanitaria y ambiental si ello contribuye a acelerar una solución definitiva.

Consultado sobre la reunión que mantuvieron vecinos y dirigentes políticos en el barrio Infanta Isabel, Raitelli aclaró que el Ejecutivo municipal no participó porque nunca recibió una invitación formal. «Nadie nos invitó. Si me hubieran invitado, hubiera estado presente porque siempre recibimos a los vecinos y dialogamos con todas las fuerzas políticas», respondió.

«LA PLANTA ESTÁ ASÍ PORQUE DURANTE OCHO AÑOS NO LE PRESTARON ATENCIÓN»

Al comenzar la entrevista, el jefe comunal consideró indispensable realizar un repaso histórico antes de analizar la situación actual. Sostuvo que el deterioro de la planta depuradora no es un problema reciente ni surgió durante la actual gestión, sino el resultado de varios años sin mantenimiento ni inversiones.

«No puedo darte una respuesta sin hacer un pequeño revisionismo histórico porque si no pareciera que en dos años y pico de mandato tenés que arreglar todos los problemas que tiene Brandsen desde hace años», expresó.

En ese sentido recordó que, cuando finalizó la gestión de Gastón Arias en 2015, la planta funcionaba correctamente. «Cuando Gastón entrega el mandato, la planta depuradora funcionaba con los aireadores y las cinco bombas. De hecho, hay imágenes que lo registran», afirmó.

Luego apuntó directamente contra la administración encabezada por Daniel Cappelletti que gobernó durante los ocho años siguientes. «La planta depuradora está así porque durante ocho años no le prestaron atención. Hay que poner blanco sobre negro», aseguró.

Raitelli recordó además que, siendo concejal, ya advertía sobre las consecuencias ambientales y sanitarias que generaba el deterioro del sistema. «Durante seis años como concejal advertí el problema sanitario y ecológico que tenía Brandsen. Incluso recorrimos las viviendas ubicadas sobre el Canal Belgrano junto al ministro de Salud (Nicolás Kreplak) y comprobamos problemas dermatológicos y respiratorios en la población», señaló.

EL PROYECTO PARA UNA NUEVA PLANTA

Para el intendente, la complejidad del escenario también está condicionada por la situación económica nacional y la decisión del Gobierno de no financiar nuevas obras públicas. «Estamos ante un Gobierno nacional que dijo que no iba a hacer obra pública y no la hizo. No apostó a las inversiones en infraestructura y les quitó fondos a las provincias. Las consecuencias hoy las estamos pagando», manifestó.

No obstante, aclaró que esa situación no implica resignar la búsqueda de soluciones. «Este intendente está trabajando porque está preocupado por la planta depuradora desde antes de ser intendente. Yo ya había advertido esta situación», sostuvo.

Raitelli confirmó que el Municipio avanza junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la elaboración del proyecto ejecutivo que permitirá gestionar el financiamiento para una nueva planta depuradora.

Según explicó, al asumir encontró que dicho proyecto no existía. «Hoy el CFI ya está trabajando en el proyecto, algo que no estaba. Es una obra de miles de millones de pesos que el Municipio no tiene capacidad económica para afrontar», explicó.

El jefe comunal remarcó que contar con ese proyecto será el primer paso para poder acceder, en el futuro, a los recursos necesarios. «Somos optimistas y creemos que en algún momento vamos a conseguir los fondos para hacer la planta», expresó.

Mientras tanto, aseguró que el Ejecutivo busca alternativas para mejorar el funcionamiento del sistema existente. «Estamos hablando con algunas empresas para tratar de encontrar pequeñas soluciones para una planta que necesita una gran inversión para volver a funcionar correctamente», indicó.

«NOS ESTAMOS ROMPIENDO LA CABEZA»

Numerosos vecinos sufren diariamente el ingreso de líquidos cloacales a sus viviendas y aseguran que la situación se vuelve desesperante. Raitelli reconoció la gravedad del asunto y aseguró que el Municipio trabaja permanentemente para encontrar respuestas: «No desconozco el problema. Nos estamos rompiendo la cabeza para ver cómo optimizamos esto y de dónde sacamos recursos. Es una cuestión económica».

Explicó que no se trata solamente de reparar una bomba o intervenir sobre un punto específico. «Hay que hacer funcionar todas las bombas, los aireadores, limpiar los piletones y reparar todo el sistema. No es únicamente cambiar una bomba», señaló.

También describió el estado en que encontró la planta cuando comenzó su gestión. «Cuando asumí había árboles dentro de los piletones. Eso muestra el nivel de abandono que tenía la planta», sostuvo.

Según indicó, uno de los problemas más serios es la acumulación de líquidos en el sistema principal. «Hay un caño de gran calibre y doce metros de profundidad que hoy está completamente colapsado. Eso impide que los líquidos circulen normalmente y termina afectando a los vecinos», explicó.

«ES UN PROBLEMA SANITARIO Y AMBIENTAL»

El intendente insistió en que la situación no debe analizarse únicamente desde el punto de vista operativo, sino también como una problemática ambiental y de salud pública. «Tenemos un problema sanitario y ecológico que no desconozco ni niego. Lo vengo advirtiendo desde hace mucho tiempo», afirmó.

Incluso reveló que existen casos de extrema gravedad. «Hubo un vecino al que le explotó el baño. La situación es muy seria y somos plenamente conscientes de ello», expresó.

Aseguró además que mantiene contacto permanente con funcionarios provinciales para insistir con la necesidad de una solución estructural. «Todas las semanas llamo al Ministerio de Infraestructura para seguir las gestiones. Voy a seguir golpeando puertas donde sea necesario», remarcó.

LA EMERGENCIA SANITARIA, EN EVALUACIÓN

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la posibilidad de declarar la emergencia sanitaria y ambiental, iniciativa que fue impulsada desde el Concejo Deliberante para reforzar los pedidos de asistencia económica.

Sobre ese punto, Raitelli confirmó que el Ejecutivo analiza seriamente esa herramienta. «Lo vamos a evaluar. Si sirve declarar la emergencia sanitaria y eso va a hacer que le presten más atención al problema, va a ser declarada la emergencia sanitaria», aseguró.

No obstante, recordó su experiencia con la emergencia económica declarada anteriormente. «Con el diario del lunes, la emergencia económica no produjo grandes diferencias para los municipios. Por eso queremos evaluar bien cuáles serían los beneficios concretos de una medida similar», explicó.

Finalmente destacó que las máximas autoridades provinciales conocen personalmente la gravedad de la situación. «Me tomé el trabajo de hacer ir al ministro para que sintiera el olor y respirara al lado de la planta depuradora. No fue una cuestión de prensa, sino para que entendieran la magnitud del problema que tiene Brandsen», concluyó.

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