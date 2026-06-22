Pasadas las 21:40 de este domingo 21 de junio, la sirena de los Bomberos Voluntarios de Brandsen sonó en tres oportunidades convocando a una emergencia por un incendio en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Alberti y Delloca, en el barrio Los Tilos.

De acuerdo con lo manifestado por los propietarios, el siniestro se habría originado a raíz de un desperfecto en una freidora utilizada en su emprendimiento gastronómico. Al intentar controlar las llamas, el fuego alcanzó parte de las instalaciones de la vivienda.

Afortunadamente, la situación pudo ser controlada sin que se registraran personas heridas ni daños de mayor magnitud.

En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios de Brandsen con las unidades N° 11 y 16. También colaboraron vecinos de la zona y personal de Desarrollo Social de la Municipalidad de Brandsen.

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