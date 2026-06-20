Este sábado 20 de junio se llevó adelante en Brandsen el acto oficial por el Día de la Bandera, en conmemoración del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano, creador de la enseña patria. La ceremonia se realizó en la Plaza Manuel Belgrano del barrio Los Tilos, luego de la ofrenda floral colocada en el busto ubicado en la esquina de Belgrano y Las Heras.

Del acto participaron autoridades municipales, educativas, representantes de instituciones intermedias, Bomberos Voluntarios, Veteranos de Guerra de Malvinas, fuerzas de seguridad, docentes, alumnos y vecinos.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera realizada por estudiantes de cuarto año de las escuelas primarias del distrito, junto a alumnos de la Escuela de Educación Especial N° 501 y de la Escuela de Adultos N° 701. La misma estuvo a cargo de la jefa distrital de Educación, Patricia Kranewitter.

Durante la ceremonia también se realizó el izamiento del pabellón nacional, la interpretación de la canción Aurora y del Himno Nacional Argentino, acompañado por la Banda Municipal Miguel Di Piazza y la participación del taller municipal “Nuestras Manos son las Voces de Otros” junto al equipo de “Comuniquemos con Señas”.

La parte artística incluyó una presentación de estudiantes de segundo y tercer año de la Escuela Primaria N° 19 con la canción “Que viva mi bandera”, además de la interpretación musical de “Escondido de mi País” a cargo de Marcelo Casabona y Alejandro Rodríguez.

En los discursos, tanto la jefa distrital de Educación, Patricia Kranewitter, como el intendente Fernando Raitelli destacaron la figura de Manuel Belgrano y la importancia de la educación, la ciudadanía y el compromiso con los valores que representa la bandera nacional.

Durante su mensaje, el jefe comunal también realizó un llamado a la reflexión sobre el concepto de soberanía, vinculándolo con el acceso a la educación pública, la salud, el trabajo y el desarrollo productivo. En ese sentido, sostuvo que no alcanza con homenajear a los próceres o recordar las fechas patrias, sino que es necesario defender con acciones concretas aquellos principios que, según expresó, formaron parte del proyecto de país pensado por Belgrano y otros protagonistas de la independencia. Además, remarcó la importancia de acompañar iniciativas que generen producción y empleo, y convocó a trabajar en conjunto por el crecimiento de Brandsen.

La jornada concluyó con la despedida de las banderas de ceremonia y el agradecimiento a las instituciones educativas, fuerzas de seguridad, Bomberos Voluntarios, Veteranos de Malvinas y entidades que participaron de la conmemoración.

📹 Compartimos a continuación la transmisión completa realizada por InfoBrandsen durante el acto protocolar.

🔴 TRANSMISIÓN COMPLETA Acto por el Día de la Bandera Compartimos la transmisión completa realizada por InfoBrandsen durante el acto oficial desarrollado en la Plaza Manuel Belgrano. «` «`«`

Este 20 de junio se llevará a cabo la conmemoración del Día de la Bandera y el Municipio compartió las actividades organizadas para esta fecha, que serán abiertas a toda la comunidad local.

10:30 – se realizará una ofrenda floral en el busto de Manuel Belgrano, ubicado en la intersección de las calles Belgrano y Las Heras.

11:00 – se llevará a cabo el acto oficial por el Día de la Bandera en la plaza Manuel Belgrano, ubicada en la calle Pasaje Mercante entre calle 7 y Alberti, barrio Los Tilos.

La fecha recuerda el paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano, una de las figuras más importantes de la historia argentina y protagonista fundamental en la construcción de nuestra identidad nacional.

Desde el Municipio se invita a vecinos, instituciones educativas, entidades intermedias y organizaciones de la comunidad a acompañar esta jornada de homenaje y reflexión en torno a uno de los símbolos más representativos de nuestro país.

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