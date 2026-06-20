Cada 20 de junio, la Argentina conmemora el Día de la Bandera, una de las fechas patrias más significativas del calendario nacional. La jornada recuerda el fallecimiento de Manuel Belgrano, quien creó la enseña nacional y una de las figuras más importantes del proceso de independencia.

Belgrano murió el 20 de junio de 1820 en Buenos Aires, en un contexto de profunda crisis política para el país. Sin embargo, su legado trascendió el paso del tiempo gracias a su participación en la Revolución de Mayo, las campañas militares por la independencia y su firme compromiso con la educación, la economía y el desarrollo de la Nación.

La bandera argentina fue creada por Belgrano en 1812, durante la guerra por la independencia. Inspirado en los colores de la escarapela nacional, la izó por primera vez el 27 de febrero de ese año a orillas del río Paraná, en la actual ciudad de Rosario, mientras comandaba las baterías «Libertad» e «Independencia». Años más tarde, ese lugar se convertiría en el histórico escenario del Monumento Nacional a la Bandera.

Aunque la insignia comenzó a utilizarse desde entonces, su reconocimiento oficial llegó de manera gradual. Tras la declaración de la Independencia, el Congreso de Tucumán aprobó en 1816 el uso de la bandera celeste y blanca como símbolo de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

El Día de la Bandera comenzó a conmemorarse oficialmente en 1938, cuando el Congreso Nacional sancionó la Ley Nº 12.361, que estableció el 20 de junio como feriado nacional en homenaje a Manuel Belgrano. Desde entonces, cada año se realizan actos oficiales, promesas de lealtad a la bandera por parte de estudiantes de cuarto grado y ceremonias en todo el país para recordar los valores de libertad, unidad e identidad nacional que representa el pabellón argentino.

Más de dos siglos después de su creación, la bandera continúa siendo uno de los principales símbolos de la Argentina. Su historia está estrechamente ligada al nacimiento del país y a la figura de Manuel Belgrano, cuya visión y compromiso con la construcción de una Nación independiente siguen siendo recordados cada 20 de junio.

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