El vecino de Brandsen, veterano de la Guerra de Malvinas, fue distinguido por el Honorable Senado de la Nación durante el acto «Argentina no rinde Malvinas», realizado en el Salón Azul del Congreso Nacional en el marco del 44° aniversario de los últimos combates librados en defensa del territorio argentino.

Fuente: Senado.

La ceremonia organizada por la Dirección Gesta de Malvinas rindió homenaje a los caídos en combate y a los veteranos que participaron del conflicto de 1982, reafirmando el compromiso de la Nación con la soberanía sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos del Atlántico Sur.

En ese contexto, Monzón, quien durante la guerra se desempeñó como Cabo Segundo de la Corbeta ARA Guerrico, recibió un Diploma de Honor firmado por la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel. El reconocimiento fue entregado en nombre de la tripulación de la embarcación, junto a los excombatientes Carlos Antonio Mondillo, Ricardo Alejandro Pingito, Damián Aníbal Cobos Porta y Claudio Damián Farías.

Durante el acto, el director de la Dirección Gesta de Malvinas, Nicolás Kasanzew, recordó las dificultades que atravesaron muchos veteranos tras el regreso al país y destacó el compromiso del Senado con la reparación histórica hacia quienes combatieron. «Transformamos ese dolor en honor al vencido», expresó al inaugurar la ceremonia.

Uno de los discursos centrales estuvo a cargo del veterano y General de Brigada (R) Sergio Fernández, quien afirmó que el reconocimiento recibido representa a todos los excombatientes de 1982 y sostuvo que «la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur es un objetivo permanente e irrenunciable».

Además de Monzón, fueron distinguidos integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, miembros de la Fuerza Aérea, de la Armada y del Ejército, junto al sacerdote Vicente Martínez Torrens, último capellán sobreviviente de la guerra. También se realizó un homenaje póstumo al capitán Danilo Rubén Bolzán, cuyo diploma fue recibido por su familia.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades del Congreso, representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, familiares de veteranos, agrupaciones de excombatientes y la banda musical de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

La distinción otorgada a José Luis Monzón representa un nuevo reconocimiento al compromiso y al valor demostrado por el veterano brandseño durante el conflicto del Atlántico Sur, y constituye un motivo de orgullo para toda la comunidad de Brandsen.

Foto: Comunicación Senado Foto: Comunicación Senado Foto: Comunicación Senado

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp