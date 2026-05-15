La marca internacional BAIC continúa expandiéndose en Argentina y ya cuenta con su espacio oficial en Lobos a través de BAIC Auto Saint, concesionario autorizado con atención especializada en ventas y posventa.

Con un moderno showroom ubicado en Moreno y Dorsi, la firma ofrece asesoramiento personalizado, servicio técnico especializado y toda la línea de vehículos BAIC, una marca reconocida por su tecnología, seguridad, diseño premium y excelente relación precio-producto.

BAIC se posiciona como una de las marcas chinas de alta gama con mayor crecimiento a nivel mundial, incorporando modelos de última generación, incluyendo vehículos híbridos y eléctricos, con un equipamiento destacado y garantía oficial de 7 años en Argentina.

Entre sus modelos más destacados se encuentran la nueva BAIC BJ30, disponible en versiones 4×2 y 4×4, y el U5 PLUS, que puede conocerse y probarse mediante test drive en el concesionario de Lobos.

Auto Saint y Petraglia

Más tecnología, más diseño, más SUV

Petraglia S.A. y BAIC Auto Saint presentan las últimas novedades del mercado automotor, con propuestas que combinan diseño, innovación, confort y financiación exclusiva.

🔥 Nueva Renault Boreal Evo & Techno

La nueva SUV de Renault llegó para transformar la experiencia de manejo, con más tecnología, conectividad, diseño moderno y presencia en cada detalle.

💰 Financiación de hasta $30.000.000
📆 Tasa 0% en 12 meses

✨ Renault Boreal Iconic

Elegancia, tecnología y personalidad en una SUV pensada para quienes buscan confort, estilo y prestaciones de primer nivel.

💰 Financiación de hasta $25.000.000
📆 Tasa 0% en 12 meses

🚗 BAIC BJ30 — SUV destacada de 2025

La BAIC BJ30 fue elegida AUTO / SUV del Año 2025 por la agrupación de Periodistas de la Industria Automotriz (PIA), destacándose por su diseño robusto, tecnología avanzada, seguridad y excelente desempeño tanto en ciudad como en ruta.

  • Diseño moderno y presencia imponente
  • Interior amplio y tecnológico
  • Gran confort y estabilidad
  • Preparada para todo tipo de caminos

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@baicautosaint

Contacto y sucursales

📍 Lobos: Moreno y Dorsi

📍 Cañuelas: Del Carmen 1099

📞 Teléfono: 2227 54-8618

💬 WhatsApp: 2227 44-3871

🌐 Web: petragliasa.com.ar

Promociones válidas durante mayo. Consultar condiciones y disponibilidad.

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