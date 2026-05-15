La marca internacional BAIC continúa expandiéndose en Argentina y ya cuenta con su espacio oficial en Lobos a través de BAIC Auto Saint, concesionario autorizado con atención especializada en ventas y posventa.

Con un moderno showroom ubicado en Moreno y Dorsi, la firma ofrece asesoramiento personalizado, servicio técnico especializado y toda la línea de vehículos BAIC, una marca reconocida por su tecnología, seguridad, diseño premium y excelente relación precio-producto.

BAIC se posiciona como una de las marcas chinas de alta gama con mayor crecimiento a nivel mundial, incorporando modelos de última generación, incluyendo vehículos híbridos y eléctricos, con un equipamiento destacado y garantía oficial de 7 años en Argentina.

Entre sus modelos más destacados se encuentran la nueva BAIC BJ30, disponible en versiones 4×2 y 4×4, y el U5 PLUS, que puede conocerse y probarse mediante test drive en el concesionario de Lobos.

Más tecnología, más diseño, más SUV Petraglia S.A. y BAIC Auto Saint presentan las últimas novedades del mercado automotor, con propuestas que combinan diseño, innovación, confort y financiación exclusiva. 🔥 Nueva Renault Boreal Evo & Techno La nueva SUV de Renault llegó para transformar la experiencia de manejo, con más tecnología, conectividad, diseño moderno y presencia en cada detalle. 💰 Financiación de hasta $30.000.000

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Interior amplio y tecnológico

Gran confort y estabilidad

Preparada para todo tipo de caminos 📸 Seguinos en Instagram Descubrí lanzamientos, promociones, novedades y todo lo nuevo del mundo BAIC. @baicautosaint Contacto y sucursales 📍 Lobos: Moreno y Dorsi 📍 Cañuelas: Del Carmen 1099 📞 Teléfono: 2227 54-8618 💬 WhatsApp: 2227 44-3871 🌐 Web: petragliasa.com.ar Consultar por Renault Consultar por BAIC Promociones válidas durante mayo. Consultar condiciones y disponibilidad.

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