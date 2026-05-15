Desde InfoBrandsen compartimos semanalmente las necrológicas de nuestra comunidad, con el respeto y la seriedad que este espacio merece. Un servicio informativo pensado para acompañar y comunicar con responsabilidad.
CELIA BELEN TRISTAN Vda de LOPEZ
Falleció el 10-05-2026
Q.E.P.D: Sus hijos: Carlos, Olga, Raquel y José; su hijo político: José, sus nietos, nietos políticos, bisnietos, tataranietos, sus hermanas: Nieves y Nilda, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y condolencias recibidas.
Sus restos fueron inhumados Enel cementerio local el 11-05-2026 a las 11,30 hs.
Honras fúnebres a cargo de:
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
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