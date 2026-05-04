Gustavo Lorenti: “Con esa ordenanza, algo se podía hacer seguro”

El presidente de la Rural confirmó que el intendente vetará la norma del consorcio vial. La entidad definirá su postura una vez oficializada la medida y evalúa acciones junto a CARBAP.

Gustavo Lorenti confirmó que el intendente vetará la norma del consorcio vial tras la sesión del martes. La entidad definirá su postura una vez oficializada la medida y evalúa acciones junto a Carbap. Fuerte reclamo por el estado de la red rural y años de falta de soluciones.

El presidente de la Sociedad Rural Coronel Brandsen, Gustavo Lorenti, confirmó que el intendente Fernando Raitelli avanzará con el veto de la ordenanza que impulsaba la creación de un consorcio para la gestión de la red vial. La decisión, según indicó, será formalizada tras la sesión ordinaria prevista para este martes en el Concejo Deliberante.

“El intendente nos explicó lo que ya había anunciado: que iba a vetar la ordenanza de los caminos rurales. El martes lo va a formalizar y lo va a enviar al Concejo Deliberante”, señaló Lorenti en diálogo radial con Grassi.com, tras el encuentro mantenido días atrás con el jefe comunal.

“ES LÓGICO QUE NO ESTEMOS DE ACUERDO CON EL VETO”

El dirigente ruralista explicó que, por el momento, la institución decidió no emitir una posición pública definitiva hasta que el veto sea un hecho concreto. “Fue una determinación de la comisión directiva, en conjunto con el intendente; vamos a hablar después de que esté confirmado. Por ahí uno siempre tiene una esperanza de que pase algo, pero sabemos que no”, expresó.

En paralelo, adelantó que ya se encuentran analizando los pasos a seguir: “Hay acciones en evaluación y estamos en comunicación con CARBAP y con otras sociedades rurales para ver cómo continuar”.

No obstante, dejó en claro el posicionamiento de fondo de la entidad: “Es lógico que no estemos de acuerdo con el veto de algo que nosotros mismos propusimos, trabajamos y peleamos”.

“ESTE ES UN TEMA QUE GENERA BRONCA Y FRUSTRACIÓN”

Lorenti hizo hincapié en que la problemática de los caminos rurales no es nueva y que atraviesa distintas administraciones. “Hace años que la institución viene trabajando en esto. Lo hablaron antes otros presidentes y lo seguimos nosotros. Hay una continuidad en las políticas de la Rural, más allá de quién esté al frente”, afirmó.

En ese sentido, consideró que uno de los principales logros recientes fue haber instalado el tema en la agenda pública: “La ordenanza se logró con mucho esfuerzo, presión y visibilización. El apoyo de los medios fue clave para que la gente del pueblo conozca el problema y eso aceleró el debate en el Concejo”.

También reconoció una autocrítica respecto a la comunicación con los productores: “El productor que vive en Brandsen está informado, pero el que está en Buenos Aires o La Plata muchas veces no conoce el día a día. Y este es un tema permanente, de todos los días, que genera bronca y frustración”.

“CON ESA ORDENANZA, ALGO SE PODÍA HACER SEGURO”

Uno de los puntos centrales del planteo de la Sociedad Rural es que el esquema aprobado por ordenanza era viable y superador del actual. Según detalló Lorenti, el financiamiento contemplaba una combinación de recursos locales y provinciales.

“Con el 60% de la tasa de red vial, el 100% de los fondos provinciales y el 90% de lo recaudado por multas, nosotros podíamos hacer el 100% más de lo que se hace ahora”, aseguró.

Y fue contundente al describir la situación actual: “Hoy no se hace nada o se hace muy poco. Con esa ordenanza, algo se podía hacer seguro”.

Respecto a la incorporación de equipamiento, señaló que aún no hay certezas: “Lo de las dos máquinas nuevas entra dentro de las esperanzas. Todavía no están, pero se hablaba de eso como parte del esquema”.

De cara a la sesión, Lorenti reiteró que el foco está puesto en lo que suceda en las próximas horas: “Esperamos a ver qué pasa el martes. A partir de ahí vamos a poder hablar con más claridad y definir cómo seguimos”.

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