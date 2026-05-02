La edición n° 3085 del semanario local ya se encuentra disponible en todos los kioscos de la ciudad. A continuación, los temas de tapa desarrollados.

Sancionan a Atlético y Progreso con $500 mil de multa por supuestos incidentes provocados por su “community manager” en el último clásico

Fue durante el primer tiempo y el final del clásico. No sólo suspendieron al Community manager por seis meses, sino que al club lo castigaron con $500 mil de multa. Desde la entidad ya apelaron “porque nada de lo que se dice es cierto y tenemos la filmación de las pruebas y porque como club no tenemos responsabilidad por la gente que está trabajando para la institución”.

La sanción también revela la existencia de un evidente malestar del rojiverde con la Liga, una tensión que para muchos podría precipitar la decisión de reincorporarse a la Liga Chascomunense; y además pondría contra las cuerdas a Guillermo Roldán por estar en el incómodo lugar de ser vicepresidente del Atlético y Progreso y vicepresidente de la Liga que le impuso la elevada multa.

En los fundamentos que dan lugar a la severa condena, se menciona que “Giuliano Presta, identificado como prensa del club Atlético y Progreso, incurrió en una grave protesta de fallos que derivó en el ingreso indebido al campo de juego. Una vez en el terreno, el mencionado se negó a abandonarlo a pesar de las reiteradas órdenes de la autoridad deportiva, ofreciendo resistencia ante la intervención de la autoridad policial, hecho que compromete el orden y la seguridad del espectáculo deportivo”.

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Hoy, reunión de vecinos preocupados en el barrio Infanta Isabel

Organizado por el concejal Lucas Bonicardi, pero autorizado por la sociedad vecinal del barrio, ayer se llevó a cabo a partir de las 18 una reunión en el Infanta Isabel.

El motivo principal fue poder encontrar algún alivio a una grave situación ambiental que vienen soportando desde mucho antes pero que se agrava día a día. El mal olor -nos dicen- es insoportable y constante. Asistirán vecinos, representantes de los Ecológicos y vecinos de la ruta 2, porque también en esa concentración se hablará de las plantas termoeléctricas de la ruta 2.

Katopodis anunció que en 2027 licitarían la planta depuradora

Visitó el asfalto nuevo, estuvo en la ruta 215 y espera que en mayo se reanuden los trabajos en la 29

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis fue recibido el miércoles por el intendente Fernando Raitelli. Después, juntos, dialogaron con la prensa en plena vereda del Municipio. En la imagen se lo ve en plena recorrida por las obras que se están realizando en la ruta 215 (información y declaraciones en contratapa).

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No habrá convenio por los caminos rurales y el martes Raitelli dirá por qué veta la ordenanza que bloquea la instalación de una tosquera

Resultados de la reunión del jueves en la Muni con la Rural

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