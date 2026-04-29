Raitelli anunció la municipalización del servicio de recolección de residuos

La medida incluye la compra de nuevos camiones compactadores mediante un crédito del Banco Provincia y busca mejorar la capacidad de respuesta ante las demandas de los vecinos.

En una extensa entrevista radial, el intendente, Fernando Raitelli, anunció en Grassi.com (Estación Radio) una de las decisiones más relevantes de su gestión en materia de servicios públicos: la municipalización de la recolección de residuos, actualmente a cargo de la empresa ESUR.

“Me animo a decirte que vamos a municipalizar la recolección de residuos”, expresó el jefe comunal. En ese sentido, precisó que el municipio avanzará en la adquisición de nuevas unidades y en la puesta en valor de una unidad existente. “Vamos a comprar dos camiones compactadores y vamos a arreglar el que tenemos, así podemos volver a tener el servicio municipal”, detalló.

MAYOR CAPACIDAD DE RESPUESTA

Raitelli explicó que uno de los principales motivos del cambio radica en las limitaciones del sistema tercerizado, especialmente en términos de flexibilidad y capacidad de respuesta ante contingencias.

“Cuando el servicio es tercerizado y vienen desde otro distrito, es muy difícil. Si un domingo por algún motivo hay residuos acumulados, no tenés la misma capacidad de reacción”, sostuvo. Y agregó: “Si es municipal, puedo levantar el teléfono y decir: ‘vayan a juntarlas’”.

El intendente remarcó que la medida no responde a un hecho puntual ni a planteos recientes en el Concejo Deliberante, sino a una planificación que se viene trabajando desde hace tiempo. “Nosotros no podemos ser tan imprudentes que por un pedido de comunicación tomemos una decisión de este tipo”, afirmó.

“CON LO QUE CUESTA EL SERVICIO, PAGAMOS EL CRÉDITO”

Para concretar la medida, el municipio inició gestiones con el Banco Provincia a fin de acceder a un esquema de financiamiento que permita afrontar la inversión. Si bien aún restan pasos administrativos -como el envío del proyecto al Concejo Deliberante-, desde el Ejecutivo aseguran que el proceso está encaminado.

Raitelli vinculó la decisión con una lógica de optimización de recursos en un contexto económico adverso. “Con lo que nos cuesta hoy el servicio, pagamos el crédito y los dos camiones nuevos”, aseguró, sugiriendo que el nuevo esquema podría resultar incluso más eficiente en términos financieros.

“NECESITAMOS EMPEZAR A TENER NUESTRAS PROPIAS MÁQUINAS”

La municipalización del servicio de residuos parte de una estrategia orientada a dotar a la comuna de mayor infraestructura y capacidad propia. “Necesitamos empezar a tener nuestras propias máquinas porque si no es inviable terciarizar todo; no tenemos esa capacidad económica”, afirmó Raitelli.

En esa línea, también adelantó que se proyecta la compra de maquinaria vial, como motoniveladoras, para mejorar el mantenimiento de caminos rurales y calles de tierra. “Es imposible que la Municipalidad no tenga camiones, no tenga máquinas, no tenga nada. Es realmente preocupante”, enfatizó.

El intendente destacó además el nivel de cumplimiento de los contribuyentes locales, pese a la difícil situación económica. “La gente tiene mucha predisposición y está pagando. Nos ayudaron muchísimo las moratorias y los juicios de apremio”, indicó.

No obstante, advirtió que ese esfuerzo debe traducirse en mejores servicios: “Eso tiene que tener una contraprestación. Si no tenés maquinaria, si no tenés camiones, es difícil dar un buen servicio”.

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