Uno de los implicados ya había sido detenido en 2025 por un hecho similar. Intervino UFID Brandsen.

En un operativo realizado el fin de semana último, personal de la dependencia de General Paz procedió a la aprehensión de cinco hombres mayores de edad, oriundos de la localidad de Alejandro Korn, quienes se desplazaban en un automóvil marca Volkswagen y tenían en su poder cocaína que, según se desprende de la investigación, estaba destinada a la comercialización en aquella localidad

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron la sustancia estupefaciente y los teléfonos celulares de los involucrados, los cuales serán sometidos a peritajes con el objetivo de avanzar en la investigación.

Cabe destacar que uno de los aprehendidos ya contaba con antecedentes por un hecho similar: el 8 de agosto de 2025 había sido detenido en posesión de 74 gramos de cocaína que también estaban destinados a su comercialización en la zona.

La causa fue caratulada como infracción a la Ley 23.737 por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, con intervención de la UFID Brandsen.

Fuente: Multimedio Digital

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