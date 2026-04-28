El fin de la propuesta es revalidad las prácticas pedagógicas a través de la comunicación en el aula.

El intendente de San Vicente Nicolás Mantegazza encabezó el inicio del cuarto año del programa de formación que busca fortalecer las herramientas comunicacionales en el ámbito educativo de aquel distrito.

La actividad se desarrolló en el Centro de Extensión Universitaria local, con la participación de referentes socioeducativos que forman parte de esta iniciativa, de todos los niveles y modalidades, cuyo objetivo es resignificar las prácticas pedagógicas a través de la comunicación.

En ese marco, el jefe comunal valoró el acompañamiento de las instituciones académicas y el crecimiento sostenido de las propuestas educativas en el distrito. “La universidad nos viene acompañando hace muchos años con distintas iniciativas. Los estudios superiores, universitarios, la formación, la capacitación, para nosotros es muy importante. En diciembre pasado tuvimos cerca de 40 propuestas que pudimos presentar, abiertas a la comunidad, en convenio con distintas facultades, con lo cual va creciendo este Centro de Extensión en propuestas concretas”, expresó Mantegazza.

Asimismo, destacó el rol del programa como herramienta pedagógica e inclusiva al argumentar que “La Radio en la Escuela tiene que ver con una herramienta para poder seguir escuchando y democratizar la palabra, seguir trabajando con los estudiantes y las familias”.

El programa, que se implementa en articulación con la Universidad de San Vicente y cuenta con el acompañamiento de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, es dirigido por el especialista Emilio Solas. La propuesta promueve la capacitación continua de docentes y actores educativos, incorporando herramientas radiales como recurso pedagógico.

La continuidad de este programa reafirma el compromiso del Municipio de San Vicente con el desarrollo educativo y la consolidación de una comunidad más inclusiva, participativa y con mayores herramientas para el futuro.

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