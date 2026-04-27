El Municipio de San Vicente continúa impulsando propuestas culturales y recreativas abiertas a la comunidad, como la observación de la Luna y los eventos culturales en la plaza, que convocaron a vecinos en distintos puntos del distrito.



Durante el fin de semana, vecinos y vecinas disfrutaron de una experiencia única en la Reserva Natural Laguna de San Vicente, donde se llevó a cabo una visita guiada nocturna en el puesto 3 “Los Coipos” con observación de la Luna.



La actividad incluyó una caminata al atardecer y una posterior jornada de observación a través de telescopios, permitiendo descubrir cráteres, mares y relieves lunares en un entorno natural privilegiado. La propuesta, libre y gratuita, contó con cupos limitados y una gran participación del público.



En paralelo, la cultura también tuvo su espacio central en la Plaza Mariano Moreno, que se llenó de vida con el ciclo “Arte en la Moreno”. Familias enteras se acercaron para disfrutar de espectáculos en vivo, incluyendo shows de títeres por parte de las “Bestias peludas”, así como también guitarreadas con la presentación de Nelson Pérez.



Para finalizar el fin de semana colmado de arte, se realizó un concierto didáctico de música andina para jugar de la mano de Sandra Reghenzani y Fernando Yance, además de la tradicional feria de artesanos que aportó color y creatividad al encuentro.



Estas iniciativas forman parte de una política sostenida de promoción cultural y ambiental, que busca generar espacios de encuentro, aprendizaje y disfrute para toda la comunidad, destacando la importancia de seguir fortaleciendo este tipo de propuestas que integran el patrimonio natural y cultural de San Vicente, fomentando la participación y el acceso libre a actividades de calidad.

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