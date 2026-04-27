Cada 27 de abril se celebra en Argentina el Día del Agente de Viajes, una fecha que reconoce la labor de quienes cumplen un rol clave en la planificación, organización y asesoramiento de experiencias turísticas tanto dentro como fuera del país.

La conmemoración tiene su origen en la creación de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), entidad que nuclea a las agencias del sector y que ha sido fundamental en la profesionalización y regulación de la actividad. A partir de entonces, la fecha se consolidó como un momento para destacar el trabajo de los agentes y su aporte al desarrollo del turismo nacional.

En un contexto marcado por los cambios tecnológicos y las nuevas formas de consumo, el rol del agente de viajes ha evolucionado significativamente. Lejos de quedar relegados por las plataformas digitales, estos profesionales continúan siendo fundamentales a la hora de brindar asesoramiento personalizado, resolver imprevistos y garantizar experiencias seguras y adaptadas a cada viajero.

Además, el sector turístico representa una fuente importante de empleo y generación de divisas para el país. En ese entramado, las agencias de viajes y sus trabajadores cumplen una función estratégica, conectando destinos, promoviendo la actividad económica y fortaleciendo la industria.

En este día, se reconoce no solo el trabajo cotidiano de los agentes de viajes, sino también su capacidad de adaptación, su conocimiento del mercado y su compromiso con cada cliente, cualidades que los convierten en piezas indispensables del turismo argentino.

Desde InfoBrandsen saludamos a los agentes de viaje que forman parte de Edam Travel y ADD Travel Group; quienes te ayudan a organizar los mejores viajes con una atención de excelencia.

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