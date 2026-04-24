El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Javier Alonso, informó a través de sus redes sociales sobre un operativo realizado en San Vicente que culminó con dos personas detenidas.
Según detalló, el procedimiento se dio en el marco de la búsqueda de un sospechoso investigado por robo y adulteración de motovehículos. Al momento de la intervención, también fue encontrado un menor que contaba con pedido de captura por un hecho ocurrido durante una fuga.
Ambos fueron detenidos.
De acuerdo a la información oficial, durante el operativo se secuestraron un auto, motos con numeración adulterada, documentación vehicular, piezas desarmadas y dinero en efectivo.
Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.
📹 El video del procedimiento fue publicado por el propio ministro en sus redes sociales y acompaña esta nota.
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