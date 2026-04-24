Lanzan una colecta solidaria de ropa para asistir a familias afectadas por inundaciones en el norte del país

La iniciativa busca reunir donaciones para comunidades de Santiago del Estero y Tucumán. Reciben ropa, calzado y abrigo en buen estado. “Es una forma de llevar ayuda, dignidad y contención en un momento muy difícil”, destacaron.

Con el objetivo de brindar ayuda concreta a familias que atraviesan una situación crítica tras las inundaciones, se puso en marcha una colecta solidaria de ropa destinada a las provincias de Santiago del Estero y Tucumán. La campaña es organizada por servidores de la iglesia New Chance – Auditorio Roca Eternal, quienes decidieron movilizarse ante la emergencia que afecta a numerosas comunidades del norte argentino.

La iniciativa apunta a recolectar prendas de vestir para todas las edades y talles, incluyendo ropa para hombres, mujeres, niños, adultos y adultos mayores. Además, se están recibiendo calzados y ropa de cama, elementos fundamentales para afrontar las condiciones adversas que dejaron las lluvias y el avance del agua en distintas localidades.

Desde la organización hicieron hincapié en que las donaciones se encuentren, en lo posible, en buen estado, con el fin de garantizar que quienes las reciban puedan utilizarlas de manera inmediata. “Es una forma de llevar no solo ayuda material, sino también dignidad y contención en un momento muy difícil”, expresaron.

La campaña se sostiene bajo un fuerte mensaje de fe y compromiso social, sintetizado en la frase: “Dios usa nuestras manos para llevar esperanza”. En ese sentido, remarcaron que cada aporte, por pequeño que sea, puede marcar una diferencia significativa para las familias afectadas.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse directamente con los organizadores para coordinar la entrega de las donaciones. Los contactos son Yesi (2223-670943) y Joaco (2223-435360), quienes se encargan de la logística y distribución de lo recolectado. Lo recaudado será llevado en camión a los lugares afectados.

Además de las donaciones materiales, desde la organización invitan a la comunidad a difundir la colecta a través de redes sociales y entre vecinos, con el objetivo de ampliar el alcance de la campaña y lograr que la ayuda llegue a más personas.

La propuesta refleja una vez más el valor de la solidaridad y el compromiso comunitario, especialmente en contextos de emergencia. En momentos donde muchas familias lo han perdido todo, este tipo de acciones se convierten en un puente de esperanza y acompañamiento.

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