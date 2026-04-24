Necrológicas semanales: 24 de abril 2026

MARCELO HORACIO MOYANO

Falleció el 18-04-2026

Q.E.P.D: Su esposa: Magui; sus hijos: Valentín, Martina y Cielo Moyano; su Hermano: Sergio, sus sobrinos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 19-04-2026 a las 12.30 hs.

MIGUEL ÁNGEL UGARTEMENDÍA

Falleció el 22-04-2026

Q. E.P.D: Sus hijos, hijos políticos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y condolencias recibidas.

Sus restos fueron trasladados al cementerio “Parque de la Gloria” el 23-04-2026 a las 9.15 hs.

SJOERD BOONTRA “JORGE”

Falleció el 23-04-2026

Q.E.P.D: Su esposa: Ester Magosi: su hijo: José Luis Boontra, sus nietos, nietos políticos, bisnietos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 24-04-2026 a las 9.30 hs.

Honras fúnebres a cargo de:

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp