Necrológicas semanales: 24 de abril 2026

MARCELO HORACIO MOYANO
Falleció el 18-04-2026
Q.E.P.D: Su esposa: Magui; sus hijos: Valentín, Martina y Cielo Moyano; su Hermano: Sergio, sus sobrinos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.
Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 19-04-2026 a las 12.30 hs.
MIGUEL ÁNGEL UGARTEMENDÍA
Falleció el 22-04-2026
Q. E.P.D: Sus hijos, hijos políticos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y condolencias recibidas.
Sus restos fueron trasladados al cementerio “Parque de la Gloria” el 23-04-2026 a las 9.15 hs.
SJOERD BOONTRA “JORGE”
Falleció el 23-04-2026
Q.E.P.D: Su esposa: Ester Magosi: su hijo: José Luis Boontra, sus nietos, nietos políticos, bisnietos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.
Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 24-04-2026 a las 9.30 hs.
Honras fúnebres a cargo de:
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