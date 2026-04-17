Necrológicas semanales: 17 de abril 2026

JUAN PEDRO JIMÉNEZ

Falleció el 08-04-2026

Q.E.P.D: sus familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y condolencias recibidas.

Sus restos fueron trasladados al cementerio “Parque de la Gloria” el 09-04-2026 a las 8.30 hs.

GRACIELA NOEMÍ PÉREZ

Falleció el 08-04-2026

Q.E.P.D: sus familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.

Sus restos fueron trasladados al cementerio “Parque de la Gloria” el 09-04-2026 a las 11.00 hs.

Honras fúnebres a cargo de:

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