Desde InfoBrandsen compartimos semanalmente las necrológicas de nuestra comunidad, con el respeto y la seriedad que este espacio merece. Un servicio informativo pensado para acompañar y comunicar con responsabilidad.

ALBERTO MARIO PEREZ “COLO”

Falleció el 19-05-2026

Q.E.P.D: Su esposa: María del Carmen Suarez; su hija: Verónica Pérez; su hijo político; Christian Costoya; sus nietos: Nehuel, Fausto, Paloma, Alma y Rosario, sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y condolencias recibidas.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 20-05-2026 a las 12,30 hs

Honras fúnebres a cargo de:

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