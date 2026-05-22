La comunidad de Brandsen celebró a su Patrona, Santa Rita de Cascia, con distintas actividades religiosas y culturales que reunieron a vecinos, instituciones y autoridades locales.

El jueves se realizó una cena folklórica en Peña Huella y una vigilia junto a jóvenes y fieles, acompañada por el tradicional repique de campanas en la medianoche.

El viernes, la jornada central contó con una Santa Misa presidida por Monseñor Juan Ignacio Liébana, junto al padre Martín Schmidt y miembros de la comunidad parroquial.

Además, se llevó adelante la tradicional ofrenda y el traslado de la imagen de Santa Rita hasta el Cuartel de Bomberos Voluntarios.

Las celebraciones continuaron por la tarde con el regreso de la imagen al templo parroquial y una nueva misa encabezada por el Padre Provincial de los Clérigos Regulares Teatinos.

Desde el Municipio se acompañan estas actividades que cada año convocan a la comunidad en torno a la fe y la historia de la ciudad.

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